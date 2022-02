Corsair K70 RGB PRO - Test klawiatury mechanicznej z przełącznikami Cherry MX Brown. Klasyka w nowym wydaniu

Rodzina klawiatur mechanicznych Corsair K70 jest jedną z najdłużej kontynuowanych, jak również bezsprzecznie jedną z najpopularniejszych, która dołożyła cegiełkę do ponownej ekspansji tych urządzeń. Pierwszy model z jakim miałem do czynienia dostałem gdzieś w 2013 roku, potem zaś regularnie sprawdzałem kolejne wersje K70. Aktualnie posiadam chyba cztery warianty, a dosłownie przed kilkoma dniami dołączył piąty - najmłodszy Corsair K70 RGB PRO. Recenzowany produkt wprawdzie nie zajmuje najwyższego miejsca w hierarchii, ale wśród klawiatur bez dodatkowych bajerów (klawisze makro, wyświetlacze itp.) reprezentuje high-end. Pozostaje sprawdzić co tym razem przygotował Corsair...

Autor: Sebastian Oktaba

Źródła współczesnych klawiatur należy upatrywać w dwóch maszynach - dalekopisie oraz dziurkarce klawiaturowej (ang. keypunch). Nowoczesną wersję pierwszego z urządzeń opracowywali amerykańscy inżynierzy Charlesa i Howarda Kruma w latach 1907-1910, aczkolwiek w latach 70. XIX wieku ich protoplaści służyli do wpisywania oraz jednoczesnego nadawania danych o kursach giełdowych za pośrednictwem kabli telegraficznych. Funkcjonalność dziurkarek, wymyślonych przez Hermana Holleritha, obejmowała natomiast pisanie programów i przechowywanie danych na kartach perforowanych. ENIAC, pierwszy komputer do zastosowań ogólnych, wykorzystywał dziurkarkę jako urządzenie wejścia i wyjścia, podczas gdy BINAC używał elektromechanicznej maszyny do pisania, utrwalającej dane na taśmach magnetycznych. Do końca lat 60. właśnie takie rozwiązania wiodły prym w interakcji z komputerem, lecz interfejs wizualny, spopularyzowany przez terminal komputerowy Datapoint 3300, zmarginalizował papier jako medium przechowywania, a także wprowadzania danych. Od tego czasu klawiatura elektromechaniczna stała się najpopularniejszym sposobem na komunikację z komputerem, stanowiąc obok myszki niezbędny składnik każdego zestawu PC.

Corsair K70 RGB PRO wielkiej rewolucji w świecie klawiatur mechanicznych nie przynosi, będąc cyklicznym odświeżeniem oferty, uwzględniającym większość nowych technologii w ostatnim czasie forsowanych przez producenta. Warstwa wizualna nie mogła zresztą zmienić się diametralnie, bowiem standardy panujące w przypadku takich urządzeń są sztywno nakreślone. Zresztą, Corsair nieprzypadkowo jest najczęściej kopiowanym producentem pod względem rozłożenia elementów czy drobiazgów, więc projektanci wyszli ze słusznego założenia - lepsze wrogiem dobrego. Jednak różnice względem Corsair K70 LUX RGB, którego używam codziennie w redakcji, a także legendarnego Corsair Venegance K70, aktualnie odpoczywającego po wieloletniej służbie, największe okazują się wewnątrz. Papierowa specyfikacja niewiele jest w stanie powiedzieć. Większe innowacje wprowadzały serie K95 / K100, których recenzje znajdziecie na łamach PurePC. Tymczasem zerknijmy na podstawowe dane techniczne:

K70 RGB PRO K70 RGB MK.2 Vengeance K70 Wymiary bez podkładki 444 x 160 x 40 mm 438 x 166 x 39 mm 438 x 165 x 40 mm Waga bez podkładki 1150 gramów 125 gramów 1200 gramów Przełączniki Cherry MX Cherry MX Cherry MX Przyciski makro - - - Podświetlenie RGB RGB - N-Key Rollover Tak Tak Tak Przyciski multimedialne Tak Tak Tak Podkładka Tak Tak Tak Cecha szczególna - - - Interfejs USB USB USB Odświeżanie 4000 Hz 1000 Hz 1000 Hz Data wydania Styczeń 2022 Czerwiec 2018 Czerwiec 2013 Premierowa cena 800 zł 800 zł 550 zł

Największą nowością zaimplementowaną w klawiaturze Corsair K70 RGB PRO jest technologia AXON, zapewniająca ośmiokrotne szybsze odświeżanie oraz wielowarstwowe efekty podświetlenia RGB. Wcześniej podobne rozwiązanie było zarezerwowane dla wspomnianego topowego Corsair K100, będącego najbardziej zaawansowaną klawiaturą producenta. Nadal wykorzystywane są jednak tylko przełączniki Cherry MX, dostępne we wszystkich popularnych odmianach (Red / Blue / Brown / Silent / Speed), chociaż firma dysponuje już własnymi switch'ami optyczno-mechanicznymi. Cóż... jakieś ekskluzywne technologie trzeba było jeszcze zostawić dla wyższych modeli. Poza tym, Corsair K70 RPGB PRO przynosi kilka drobnych lecz przydatnych usprawnień w budowie m.in. odpinany kabel USB. Istnieje zatem całkiem spore prawdopodobieństwo, że otrzymamy najlepszą wersję klawiatury K70 w historii.