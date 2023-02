Corsair HS65 i HS55 WIRELESS - lekkie, gamingowe zestawy słuchawkowe dla graczy z Dolby Audio 7.1

Firma Corsair znana ze swoich akcesoriów dla graczy dodała do swojej oferty gamingowe zestawy słuchawkowe z serii HS. Zaprezentowane urządzenie mają się charakteryzować małą wagą oraz długim czasem pracy na baterii. Dodatkowo wzbogacone są technologią dźwięku przestrzennego Dolby Audio 7.1 oraz Sonarworks SoundID. Czego jeszcze możemy po nich oczekiwać?

Corsair zaprezentował właśnie dwa nowe gamingowe zestawy słuchawkowe. HS55 oraz HS65 WIRELESS wyróżniać się będą czasem pracy na baterii do 24h, oraz Dolby Audio 7.1.

Corsair HS55 WIRELESS to tańsza propozycja zestawu słuchawkowego, którego nauszniki zostały wykonane ze sztucznej skóry i pianki. W środku znajdziemy 50 mm przetworniki neodymowe. Zestaw może się pochwalić łącznością Bluetooth, oraz radiową 2,4 GHz. Korzystając z pierwszej opcji, czas pracy na baterii można wydłużyć aż do 37 h, natomiast poprzez transmisję Bluetooth ilość ta zmniejszy się do 24 h (maksymalnie). Całość możemy podłączyć również za pomocą przewodu Jack 3,5 mm. Mikrofon gra tu pierwsze skrzypce, jako że jest to sprzęt audio przeznaczony dla graczy. Certyfikat Discord gwarantuje czystszą komunikację, a dostępna funkcja wyciszania mikrofonu po podniesieniu go do góry z pewnością przyda się w trakcie gry. Waga zestawu to 266 g. Do wyboru w obu zestawach są kolory czarny i biały.

Corsair HS55 Corsair HS65 Wytrzymałość baterii Do 24 h 2,4 GHz / Do 37 h BT Do 24 h 2,4 GHz / Do 37 h BT Wymienny mikrofon Nie Nie Waga zestawu 274 g 288 g Czułość słuchawek 114 dB (+/- 3 dB) 114 dB (+/- 3 dB) Zasięg Do 15 m Do 15 m Impedancja słuchawek 32 Ohm @ 1 kHz 32 Ohm @ 1 kHz Przetwornik 50 mm neodymowy 50 mm neodymowy Zakres częstotliwości mikrofonu 100 Hz do 10 kHz 100 Hz do 10 kHz Czułość mikrofonu -41 dB (+/- 2 dB) -41 dB (+/- 2 dB) Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz System audio Dolby 7.1 Dolby 7.1 Cena 569 zł 659 zł

Z kolei Corsair HS65 WIRELESS wyróżnia się wzmocnioną aluminiową konstrukcją oraz siatką w nausznikach. Zastosowana w nich pianka zapamiętuje kształt i przystosowuje się do ucha. Poza cechami uboższego modelu dostępna jest również technologia Sonarworks SoundID, która dostraja dźwięk do preferencji użytkownika. Wszystkie parametry można dostosować za pomocą oprogramowania CORSAIR iCUE. Zaskakuje też szybkość ładowania, po 15 min możemy się spodziewać dodatkowych 6 godzin działania. Zestaw wyposażony jest również w technologię dźwięku przestrzennego Dolby Audio 7.1. Na nausznikach dostępny jest przycisk, dzięki któremu można łatwo przełączać się pomiędzy łączności 2,4 GHz, a BT. Czasy pracy na baterii są identyczne w obu zestawach. Z uwagi na konstrukcję ten jednak jest trochę cięższy. Mimo wszystko jak na standardy słuchawek gamingowych nadal dość lekki - 278 g.

Źródło: Corsair