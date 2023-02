CORSAIR iCUE Murals Lighting - niesamowite oprogramowanie à la Philips Ambilight. Synchronizacja urządzeń RGB dla graczy

Oświetlenie RGB na przestrzeni ostatnich lat zrobiło się niezwykle popularne nie tylko w komputerach PC, o których piszemy na co dzień. Coraz częściej wykorzystuje się je w fotografii, montuje się na tyłach telewizorów czy pod szafkami kuchennymi. CORSAIR wyszedł naprzeciw tym potrzebą tworząc oprogramowanie iCUE Murals Lighting, które potrafi to samo co Philips Ambilight, a nawet więcej. Pomyślcie o synchronizacji żarówek RGB, PC, klawiatury i taśm LED biurka.

CORSAIR ICUE Murals Lighting to oprogramowanie do zarządzania RGB, ale nie tylko wewnątrz naszego PC. Producent przy współpracy z marką Philips i Nanoleaf ma możliwość synchronizowania całego oświetlenia w pokoju gracza. Podobnie jak Philips Ambilight, aplikacja potrafi w czasie rzeczywistym „przedłużyć” obraz monitora, dobierając barwy na podstawie wyświetlanego obrazu. Z pewnością przełoży się to na imersję w grach, gdy podążamy długim i mrocznym lochem, kierując się do wyjścia i aż tu nagle wychodzimy, a cały pokój nabiera barw.

Nadto możemy dobrać oświetlenie na podstawie dowolnego obrazu PNG czy JPG, ale też GIF'a czy nawet pliku wideo. W ten sposób uzyskujemy niezwykle satysfakcjonujące wzory świetlne. To jednak nie wszystko, ponieważ można ustawić wszelkiego rodzaju animacje i nie mówimy tutaj o klasycznych przejściach kolorów. Wyobraźcie sobie Pac-Mana czy grafiki pikselowe wyświetlane dynamicznie przez klawiaturę i podświetlenie otoczenia czy wizualizacje dźwięku emitowane przez cały pokój. Rozwiązanie zapowiada się niezwykle interesująco, zwłaszcza gdy chcemy rozwinąć dotychczasową formę naszego oświetlenia RGB w PC.

Źródło: Corsair