Komputer Mac jako platforma do gier? Apple potrzebuje czasu, aby przekonać programistów do przenoszenie gier na MacOS

Komputery marki Apple to sprzęt mający wiele zalet i jest kupowany z różnych powodów, jednak granie na pewno do nich się nie zalicza. Miłośnicy najnowszych gier, niestety póki co, muszą omijać komputery Apple szerokim łukiem. Jednak wraz z pojawieniem się autorskich procesorów M2, M2 Pro i M2 Max, sytuacja ta może się zmienić. Apple pokazało, że jego nowe chipy są najbardziej ekscytującą rzeczą, jaka przydarzyła się Makom od lat.

Kierownictwo Apple udzieliło wywiadu dla TechCrunch. Była mowa między innymi o uczynieniu komputerów Mac platformą także do gier.

W wywiadzie z Timem Milletem, wiceprezesem ds. architektury platform i technologii sprzętowych, oraz Bobem Borchersem, wiceprezesem ds. globalnego marketingu produktów, TechCrunch dowiedział się o planach Apple dotyczących chipów z serii M, w tym możliwość grania w tytuły AAA. Millet mówi o jednym wielkim niespełnionym obszarze posiadania Maca - grach. Komputery Mac z układami ARM serii M nadają się do gier bardziej niż jakikolwiek poprzednik, ze względu na znacznie ulepszenia w zintegrowanych procesorach graficznych. "Wraz z wprowadzeniem Resident Evil przez Capcom i pojawieniem się innych tytułów, myślę, że społeczność AAA zaczyna się budzić i rozumieć szansę" - powiedział Borchers.

Apple chce zapewnić twórcom gier silny zestaw narzędzi, które są wystarczająco znajome i kompatybilne z istniejącymi rozwiązaniami, aby przenoszenie gier lub ich budowanie dla komputerów Mac było opłacalne. "Mój zespół spędza dużo czasu, aby upewnić się, że dajemy Metal (API dla grafiki 3D Apple - dop. redakcja) to, czego potrzebuje, aby być nowoczesnym API do gier" - mówi Millet. Także sami programiści muszą dostosować się do unikalnych możliwości sprzętowych najnowszych Maców. "Twórcy gier nigdy nie widzieli 96 gigabajtów pamięci graficznej dostępnej dla nich teraz, na M2 Max" - podkreśla. Apple jest w trudnej sytuacji, bo gracze nie przyjdą, jeśli nie ma gier AAA do grania, a programiści nie potraktują komputerów Mac poważnie, jeśli nie będzie wystarczającej liczby graczy korzystających z platformy.

Źródło: TechCrunch