Chrono Odyssey - MMORPG nowej generacji z kolejnym materiałem. Prezentacja efektownych kadrów z Unreal Engine 5

Ostatnio pojawia się coraz więcej zapowiedzi tytułów obiecujących skok jakościowy pod względem grafiki. Przeważnie wiąże się on z wdrażaniem Unreal Engine 5. Nie inaczej jest z projektem koreańskiego studia. Wiosną zeszłego roku pokazali nam całkiem ciekawe materiały, przypominając się po dłuższej nieobecności. Tym razem wykorzystali event State of Unreal, by wypuścić jeszcze jeden trailer z kilkoma bardzo efektownymi fragmentami.

Twórcy Chrono Odyssey wypuścili kolejną zapowiedź, demonstrując kilka bardzo ładnie wyglądających kadrów.

Z racji tego, że nie ma jeszcze dokładnej daty premiery (istnieje możliwość, że doczekamy się jej jakoś w przyszłym roku, ale i to nie jest niczym pewnym), trudno póki co liczyć na jakąś kompleksową prezentację, choć trzeba przyznać, iż zeszłoroczny pokaz był bogatszy w czysto gameplayowe szczegóły - bądź przynajmniej coś, co mogło być bliższe samej rozgrywce. Niemniej jednak w dalszym ciągu to, co widać na ekranie jest całkiem imponujące, ukazując masę szczegółów związanych czy to z pejzażami, czy modelami poszczególnych postaci. A wszystkie te widoki są rzecz jasna zasilane Unreal Engine 5.

Szczególnie zachęcająca w samym projekcie jest obietnica walk na wielką skalę. Chrono Odyssey ma być grą MMORPG, która w pełni wprowadza w życie esencję gatunku high fantasy. Fabuła obejmuje poruszanie się w czasie i przestrzeni, a także walkę z bóstwami, więc bitwy na gigantyczną skalę zapewne będą codziennością (a poniższy materiał daje małą, ale jednak zapowiedź owych konfrontacji). Do tego samo uniwersum rozwijane jest przez NPIXEL w innych mediach - od książek po komiksy. Miejmy jednak na dzieję, że niedługo dostaniemy więcej konkretów pod kątem choćby mechanik i klas postaci, które mają być bardzo rozbudowane.

Źródło: Chrono Odyssey (Youtube)