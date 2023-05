Chrono Odyssey - efektowne next-genowe MMORPG na silniku Unreal Engine 5. Pierwsza fragmenty rozgrywki

Raczej mało kto może kojarzyć już jakiś czas temu zapowiedziany projekt od studia NPIXEL, który zdążył zatonąć w potoku wielu innych gatunkowych ogłoszeń. Teraz jednak powraca, i to ze zdwojoną siłą. Jak się okazuje, zespół deweloperów pracował w pocie czoła, czego potencjalne efekty zobaczyć można w opublikowanym niedawno zwiastunie. I choć na jakiekolwiek wnioski o wiele zbyt wcześnie, zdecydowanie wyróżnia się to na tle innych MMO.

Chrono Odyssey to MMORPG w olśniewającej wizualnie oprawie bazującej na Unreal Engine 5. Twórcy z NPIXEL zaprezentowali pierwsze konkrety.

Trochę Final Fantasy, nieco klimatu z Dragon's Dogma i niesamowicie efektowne kadry. Tak przynajmniej jak na razie prezentuje się Chrono Odyssey na tym kilkuminutowym zwiastunie od deweloperów z NPIXEL. Warto brać oczywiście poprawkę na te widoki, jako że efekt końcowy niejednokrotnie weryfikował nawet najbardziej obiecujące materiały, aczkolwiek trudno przejść obojętnie obok takiego pokazu. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że najnowsze premiery nie do końca dostarczały nam pod względem kwestii wizualnych nową generację.

Ale piękne widoczki oparte na Unreal Engine 5 to jedno, a artystyczna wizja twórców - to inna sprawa. Chrono Odyssey ma być światem znajdującym się w ciągłym ruchu - każdy kolejny sezon przyniesie coś nowego. Gracze otrzymają możliwość wyboru jednej z wielu kompletnie odmiennych profesji, część z nich możecie zobaczyć zresztą poniżej. Kto będzie miał ochotę, może wojować solo, pojawi się także okazja to wypraw drużynowych, jak i większe potyczki, gdzie ścierać będą się dziesiątki wojowników. Czy faktycznie czeka nas przełom w gatunku - pod kątem graficznym prawie na pewno. Zresztą to nie jest przecież tak, że studio NPIXEL ma w tym względzie jakąś mocną konkurencję... A oto rzeczony zapis rozgrywki:

Źródło: Game Rant