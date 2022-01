Ceny nośników SSD mają w tym roku spaść. Wiele wskazuje jednak na to, że jeden z producentów chce je jeszcze podnieść

Miłośnicy nowoczesnych technologii nie mają ostatnimi czasy łatwo. Sprzęt drożeje niemal z dnia na dzień, a wielu urządzeń (nie tylko kart graficznych) na sklepowych półkach po prostu nie ma. Przez cenowe, niekorzystne zawirowania przechodzą od jakiegoś czasu także nośniki SSD. Okazuje się jednak, że w tunelu pojawiło się światełko i dużo wskazuje na to, że już niebawem "dyski" półprzewodnikowe będą tańsze nawet o 10%. Co jednak ciekawe, branżowe źródła donoszą przy okazji, jakoby Samsung chciał iść w tej materii pod prąd, planując podwyżki cen wyprodukowanych przez siebie nośników.

Żyjemy w dość dziwacznych czasach, gdzie prawa ekonomiczne stają niekiedy na głowie. Obecnie producenci elektroniki użytkowej podnoszą jej ceny bez znaczenia, czy jest na nią popyt, czy też nie. W tym wypadku niezbadane są wyroki Samsunga, który wbrew nadchodzącym tendencjom, planuje najwyraźniej podnieść ceny swoich nośników SSD. No, można podejrzewać, że decyzja ta podyktowana jest w pewnym względzie przestojem w chińskich fabrykach producenta, które to odpowiadają za nieco ponad 40% wewnętrznych dostaw pamięci NAND.

W Państwie Środka w ostatnim czasie zamknięta została mianowicie jedna z dwóch tamtejszych placówek producenta. Samsung ma jednak nad konkurencją tę przewagę, iż jest jednym z większych producentów chipów NAND, produkując przy tym także własne kontrolery, przez co jest marką dość niezależną. A to z kolei umożliwia dyktowanie własnych warunków. Mimo to, dość dziwna wydaje się pewność siebie producenta, jeśli utwierdzony jest on w przekonaniu, że klienci, tak już przecież zmęczeni wysokimi cenami, nie zrobią tańszych zakupów u konkurencji.

