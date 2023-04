Call of Duty w 2023 roku? Activision Blizzard zdradza, czy w tym roku otrzymamy nową odsłonę popularnej serii strzelanek

Call of Duty jest jednym z największych fenomenów w historii gier wideo, a każda kolejna gra w serii przyciąga setki tysięcy graczy. Seria stała się tak popularna, że przyciągnęła uwagę zawodowych graczy i stała się jednym z najbardziej popularnych tytułów w esporcie. Mimo iż seria ta często krytykowana jest za swoją tendencję do opierania się na podobnych mechanikach, to nadal pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych tytułów w świecie gier wideo. Czy tej jesieni ponownie zanurzymy się w tym uniwersum?

Od kilkunastu miesięcy chodzą pogłoski o tym, że rok 2024 będzie pierwszym rokiem w historii bez nowej odsłony Call of Duty. Najnowszy raport Activision Blizzard rzuca na tę kwestię nieco światła.

Activision Blizzard chwilę temu opublikowało raport finansowy dla inwestorów za pierwszy kwartał bieżącego roku. Wynika z niego m.in., że spółka radzi sobie ponadprzeciętnie, nawet mimo niekorzystnej dla korporacji decyzji brytyjskiego Urzędu ds. Konkurencji i Rynku w sprawie przejęcia przez Microsoft (pisaliśmy o tym tutaj). Przede wszystkim jednak z raportu można wywnioskować, czy nowa seria strzelanek pojawi się także i w tym roku.

"Nasze zespoły ciężko pracują nad kolejną coroczną odsłoną „premium” przebojowej serii, a także nad Call of Duty: Warzone Mobile – obie mają się ukazać pod koniec tego roku" - taki oto zapisek widnieje na trzeciej stronie wspomnianego raportu. "Już 20 czerwca na konsole Xbox i PlayStation Activision wyda Crash Team Rumble, drużynową bijatykę z udziałem postaci z uwielbianego uniwersum Crasha." - czytamy dalej. Jak więc widać dotychczasowe pogłoski o pierwszym w historii roku bez Call of Duty można włożyć między bajki. Pora odetchnąć z ulgą ;).

Źródło: Activision