Crash Team Rumble - tak wygląda rozgrywka. Pojawiły się pierwsze relacje z wersji beta

Gra zręcznościowa nastawiona na sieciowe starcia czteroosobowych drużyn od Toys for Bob pojawi się już za niespełna miesiąc na konsolach Sony PS4 i PS5 oraz Xbox Series X|S i Xbox One, omijając przy tym komputery osobiste. W tej chwili zaś aż do 24 kwietnia trwa specjalna zamknięta beta przeznaczona dla osób, które zdążyły już nabyć tytuł w przedsprzedaży, dzięki czemu siłą rzeczy można rzucić okiem na rozgrywkę na tym etapie rozwoju.

Z pewnością nie jest to domyślny koncept dla uniwersum słynącego z gier zręcznościowych, co nie zmienia faktu, że tego typu połączenie jest na swój sposób intrygujące. W pierwszej kolejności uwagę zwraca prostota rozgrywki. Opiera się ona na zbieraniu owoców Wumpy i zanoszeniu ich do bazy drużyny. Po drodze przeszkadzać nam będą różnego rodzaju pułapki, ale pojawią się także wspierające graczy specjalne skrzynie, dzięki którym można z kolei uzyskać przewagę. Chociaż zatem cel jest prosty, drogi do niego mogą być różne.

Istotną kwestią jest również postać, którą wybieramy. Do dyspozycji mamy całą galerię postaci z uniwersum. Poza rzecz jasna Crashem Bandicootem pojawia się między innymi Coco Bandicoot, Dr. Neo Cortex, Dr. Nitrus Brio, Dr. Nefarious, Tropy, Dingodile czy Tawna. Każde z nich posiada zupełnie inny zestaw zdolności, które pomogą im w osiągnięciu celu. Już samo to urozmaica rozgrywkę, jako że taki tygiel przeróżnych zdolności, połączony ze specyfiką danej areny, aż się prosi o nieco bardziej taktyczne myślenie i stosowanie konkretnych, nawet bardziej rozbudowanych wybiegów. Możecie prześledzić jak to dokładnie wygląda na kilku gameplayach prezentujących to, co dotąd udostępnili twórcy.

