Call of Duty: Modern Warfare II - darmowy tydzień z trybem sieciowym dla każdego. Nie obyło się jednak bez ograniczeń...

Wielu producentów gier udostępnia czasami możliwość zagrania w określony tytuł całkowicie za darmo, aby przyciągnąć do niego większe grono graczy. Tym razem do kręgu takich twórców dołączył Activision, a zasadniczo to amerykańskie studio Infinity Ward, które jest odpowiedzialne za tytułową produkcję Call of Duty: Modern Warfare II. Ta pierwszoosobowa strzelanka nie cieszy się co prawda zbyt wielkim uznaniem wśród graczy, jednak "darowanemu koniowi"...

Activision po raz kolejny udostępnił za darmo tytuł Call of Duty: Modern Warfare II przez określony okres czasu. Z trybu multiplayer skorzystają tak naprawdę wszyscy, jednak spotkają się z pewnymi ograniczeniami.

Call of Duty: Modern Warfare II jest dziewiętnastą odsłoną serii i bezpośrednim sequelem produkcji, która przywróciła do życia "podserię" Modern Warfare. Jednak o ile pierwsza część ze wskrzeszonej serii przyjęła się w miarę dobrze wśród graczy (7/10 na Steam), tak omawiany tytuł... nie okazał się czarnym koniem wśród strzelanek. Do tego stopnia, że jego obecna ocena w serwisie Steam to 2/10, a sama gra plasuje się na czwartym miejscu w rankingu 100 najgorszych gier wszech czasów na tej platformie. Natomiast teraz nie musimy już płacić 349 zł (choć obecnie jest przecena, dzięki której cena gry wynosi 174,50 zł), aby samemu się przekonać, czy tytuł rzeczywiście jest tak słaby - Activision wprowadził bowiem darmowy tydzień, który będzie trwał od 13 (19:00) do 20 września 2023 roku.

Wszyscy chętni otrzymają możliwość bezpłatnego wypróbowania trybu multiplayer, w tym 12 map i 11 trybów, choć jest pewien haczyk. Rozrywka została ograniczona do 2,5 godziny, więc dość zawęża to graczom pole do manewru. Natomiast czas nie będzie liczony podczas przebywania w poczekalni (lobby), a jedynie w trakcie trwania potyczek. Gracze będą mieli do wyboru mapy z wprowadzonego 5. sezonu, a także nowy tryb "Havoc party mode". Można dodać, że oferta skierowana jest do wszystkich platform. Kiedy wybije odpowiednia godzina, możemy przejść do serwisu Steam lub do sklepów z aplikacjami na konsolach od Microsoftu i Sony. Warto jednak wcześniej przemyśleć, z jakiego trybu chcemy skorzystać, albowiem czasu gry mamy niewiele.

