Call of Duty: Modern Warfare II i Warzone 2.0 – nadchodzi Sezon 02. Nowy operator i inne szczegóły

Activision specjalnie lekko opóźniło premierę nowego sezonu, by spełnić pewne konkretne prośby graczy. Teraz jednak wreszcie otrzymaliśmy obiecywane rozszerzenia zarówno do Modern Warfare II, jak i Warfare 2.0, które miało dość nierówny start. Przepustka sezonu 02 wygląda całkiem okazale, oferując sporo nowości i naprawę pewnych problemów. Deweloperzy zamieścili specjalną notkę informacyjną wyliczającą to wszystko.

Battle Pass do drugiego sezonu Call of Duty: Modern Warfare II oraz Warzone 2.0 właśnie się pojawił. Twórcy podsumowują, co nowego nas czeka.

Nowy Battle Pass wprowadza ponad 100 nagród do odblokowania na przestrzeni 20 sektorów. Wśród nich znajdą się nowe bronie, a przede wszystkim kolejny operator w Modern Warfare II - Daniel "Ronin" Shinoda. Ten były członek Sił Specjalnych dołączył w 2019 roku do oddziałów Armistice, chcąc zapobiec szerzonemu chaosowi na terenie Verdańska. Zamiast tego doświadczył jeszcze więcej rodzącego się chaosu. Po upadku Armistice, konflikty między poszczególnymi frakcjami rozwinęły się, rozszerzając na nowe rejony. Ronin postanowił zająć się stałym balansowaniem układu sił, korzystając ze swoich mistrzowskich zdolności związanych z rekonesansem i sabotażem, które nabył przez lata najemniczego życia.

Poza całkiem ciekawą ścieżką Ronina - której przejście odblokowuje wiele atrakcyjnych nagród - otrzymaliśmy również całkiem sporo innych atrakcji. W grę wchodzą nowe mapy (Warzone zaoferuje np. Ashikę), pojazdy, przeciwnicy do pokonania, a także tryby takie jak Gun Game, Grid czy Infected, Activision poprawiło też wiele technicznych problemów. Naprawiono chociażby pewne bugi, a także zbalansowanie broni. Czy jest to udany zestaw dla graczy, przekonywać się możemy już teraz. Tak czy inaczej oferta jest całkiem bogata, a taki multiplayer i tak był bardzo udany w bazowej zawartości, toteż pod wieloma względami trudno pewne rzeczy popsuć.

