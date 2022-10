Call of Duty: Modern Warfare II z fabularnym zwiastunem kampanii singleplayer. Piękna ta walka z terroryzmem

Już 28 października zagramy w kolejną odsłonę serii Call of Duty. W tym roku będzie to produkcja z podtytułem Modern Warfare II. Jak można się domyślać, jest to sequel produkcji z 2019 r., w którym spotkamy znajome twarze. Gracze sieciowi mieli już swoje pięć minut w kilkudniowych otwartych betach, a teraz przyszła pora zadowolić miłośników kampanii dla pojedynczego gracza. W sieci wylądował mianowicie jej fabularny zwiastun.

Nowy zwiastun kampanii dla pojedynczego gracza zwiastuje m.in. piękną grafikę oraz ciąg dalszy walki z terroryzmem.

Już kilka pierwszych sekund trailera nie pozostawia złudzeń - to będzie najbardziej dotąd odpicowana graficznie produkcja serii. Oczywiście z odsłony na odsłonę grafika zawsze bardziej lub mniej zaliczała progres, jednak ten tutaj jest naprawdę spory (o ile grafika nie zaliczy downgrade'u na docelowych sprzętach graczy). Nie wiemy jeszcze, jakie wymagania systemowe będą potrzebne, aby cieszyć się z tych maksymalnych detali, ale obawiam się, że gra pod tym kątem będzie po prostu wymagająca.

Ale wracając do trailera (powyżej), zwiastuje on walki w wielu zróżnicowanych miejscach świata, niepozbawionych klasycznej dla serii werwy czy amerykańskiego patosu umotywowanego niekończącą się walką z terroryzmem. Tego możemy spodziewać się na pewno. Spodziewajmy się także raczej krótkiej kampanii (bo nie wierzę, że coś się w tej materii nagle odmieni), a już na pewno wysokiej ceny. Jeśli dotąd nie mieliście okazji się z nią zapoznać to proszę - Call of Duty: Modern Warfare II na Steamie wyceniono na 349 zł. I jest to zaledwie edycja podstawowa.

Źródło: Activision