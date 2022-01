Blizzard zapowiada nową grę na komputery i konsole, szukając przy tym pracowników. Czy to efekt przejęcia przez Microsoft?

Nieco ponad tydzień temu z prędkością błyskawicy internet obiegła informacja, która zszokowała wszystkich fanów cyfrowej rozrywki. Mowa oczywiście o zamiarze wykupienia przez Microsoft firmy Activision Blizzard. Wrażenie robi nie tylko fakt, że mowa o znanych gigantach branży, ale i sama kwota transakcji - prawie 70 000 000 000 dolarów. Szybko pojawiły się plotki, że to nie koniec zakupowego szaleństwa Microsoftu. Wygląda jednak na to, że taki krok był potrzebny by zbudzić legendę ze snu, bowiem Blizzard zapowiedział właśnie nową grę na komputery i konsole. Na razie niestety nie wiadomo zbyt wiele, ale jeśli pracujesz w game devie to masz szansę na dołączenie do amerykańskiego przedsiębiorstwa.

Blizzard szuka przynajmniej 461 nowych pracowników, a tym samym na efekt ich pracy i opisywaną grę survivalową poczekamy sobie kilka dobrych lat.

Blizzard na swoim oficjalnym blogu oraz na profilach w mediach społecznościowych poinformował o tym, że szykuje się do stworzenia nowej gry. Ma być to tytuł z gatunku survival, który będzie osadzony w zupełnie nowym, nieznanym uniwersum. Produkcja trafi na PC i konsole. Opublikowano tylko dwie grafiki, które zamieściliśmy w dzisiejszym newsie. Jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa nie mają one nic wspólnego z finalną grą, bowiem firma podkreśla, że jest na bardzo wczesnym etapie projektowania.

Jeśli jesteście fanami gier surwiwalowych i/lub macie doświadczenie w game devie to Blizzard szuka nowych pracowników, którzy będą pracowali przy nowej produkcji. Mowa o grafikach od projektowania postaci, środowiska oraz efektów specjalnych; projektantach poziomów, programistach oraz inżynierach dźwięku z różnym stopniem wiedzy i doświadczenia. Pełna lista ofert pracy dostępna jest TUTAJ. Biorąc jednak pod uwagę, że Blizzard szuka przynajmniej 461 nowych pracowników, to firma obecnie nie ma nic prócz pomysłu lub bardzo wczesnego szkieletu gry. Tym samym na efekt ich pracy poczekamy sobie kilka dobrych lat.

Źródło: Blizzard