Biostar TZ590-BTC - nowa średniobudżetowa płyta główna, którą nie pogardzą niedzielni górnicy kryptowalut

Firma Biostar zaprezentowała w zeszłym roku płytę główną TZ590-BTC Duo, która wyróżniała się przede wszystkim aż 10 złączami SATA, a także możliwością jednoczesnego grania w gry i wydobywania kryptowalut. Ot, coś w sam raz dla zapalonych graczy i niedzielnych górników. Wydaje się, że już wtedy prezentacja płyty głównej przeznaczonej do obsługi procesorów Intel Core 10. i 11. generacji była przeznaczona tylko dla klientów wyposażonych już w któryś ze starszych modeli Niebieskich. Okazuje się jednak, że osób zainteresowanych tą platformą musi być więcej. Biostar ujawnił właśnie swoją nową konstrukcję TZ590-BTC, która - jak wskazuje nazwa - jest nieco mniej zaawansowana względem zeszłorocznego modelu Duo.

Cena płyty Biostar TZ590-BTC nie jest znana, jednak ze względu na nieco mniej okazałą specyfikacją powinna być bardziej przystępna niż model Duo.

Biostar TZ590-BTC to płyta główna ATX z chipsetem Z590, a więc przystosowana jest do obsługi procesorów Comet Lake i Rocket Lake. Domyślnie kierowana jest ona do okazjonalnych graczy, twórców treści i użytkowników, którzy chcą zbudować komputer HTPC lub "pobawić się" w wydobycie kryptowalut. Posiada ona 11-fazową sekcję zasilania, złącze PCIe 4.0 x16, M.2 4.0, cztery gniazda pamięci RAM DDR4 (do 3600 MHz) o maksymalnej pojemności 128 GB, sześć gniazd SATA 3.0, a także osiem gniazd PCIe 3.0 x1.

Ponadto płyta główna oferuje zintegrowaną kartę dźwiękową Realtek ALC887, pojedynczy port PS/2 dla standardowych urządzeń peryferyjnych, cztery porty USB 3.2 Gen1 i dwa porty USB 2.0, a także pojedynczy port LAN zasilany przez kartę sieciową Intel I219V. Na pokładzie nie zabrakło także portu HDMI 4K2K oraz VGA. Cena płyty Biostar TZ590-BTC nie jest znana, jednak ze względu na nieco mniej okazałą specyfikacją powinna być bardziej przystępna niż model Duo. Więcej informacji na tej temat można znaleźć na stronie głównej producenta.

