ASUS nagrodził pracowników z działu kart graficznych. Powód? Imponujące zyski ze sprzedaży kart kopaczom kryptowalut

Od długiego czasu rynek kart graficznych przedstawia się dramatycznie źle. Zarówno najmocniejsze układy NVIDII jak również AMD oferowane są w absurdalnie wysokich cenach (nawet jeśli karty są dostępne w miarę bez problemu). Mnóstwo GPU ląduje jednak bezpośrednio w koparkach kryptowalut, gdzie wydobywana jest przede wszystkim waluta Ethereum. Choć partnerzy AiB NVIDII oraz AMD oficjalnie nigdzie nie potwierdzają tego, to właśnie klienci mogący zakupić w wyższych cenach duże ilości kart graficznych są obecnie dla nich priorytetem. Skoro w bardzo krótkim czasie można zarobić znacznie więcej, to czemu z tego nie skorzystać - z takiego założenia wychodzą kolejni producenci kart graficznych. Jedną z nich jest ASUS, który wygenerował rekordowy zysk na sprzedaży kart w 2021 roku.

Serwis MyDrivers poinformował o imponujących zyskach firmy ASUS w dziale sprzedaży kart graficznych. Jest to związane z bezpośrednią sprzedażą GPU dla dużych klientów tj. kopaczy kryptowalut. Ogromne zyski poskutkowały wysokimi premiami dla pracowników z tego działu.

Azjatycki portal MyDrivers poinformował (za WCCFTech) o decyzji firmy ASUS, by nagrodzić pracowników bonusami oraz bardzo wysokimi premiami. Powód? Wspomniane wcześniej, imponujące zyski z bezpośredniej sprzedaży kart graficznych dużym podmiotom tj. kopacze kryptowalut. Według udostępnionych informacji, przychód firmy w 2021 roku wyniósł blisko 535 miliarda tajwańskich dolarów (w skrócie NT$), co stanowi wzrost o 30% rok do roku i jednocześnie jest najwyższym wynikiem przedsiębiorstwa od 2010 roku. Firma jednocześnie jest przekonana, że przynajmniej w pierwszym półroczu 2022 szał na kopanie kryptowalut nie ulegnie zmniejszeniu, co spowoduje dalsze wzrosty przychodu oraz zysku.

Dopiero w drugiej połowie roku mają pojawić się pierwsze obniżki, ale trudno obecnie przewidzieć jak duże będą to spadki cen kart graficznych. W nagrodę za świetne wyniki w ubiegłym roku, ASUS nagrodził pracowników działu GPU m.in. premiami w wysokości 1,5 mld dolarów tajwańskich (co odpowiada mniej więcej 55 000 USD) - ma to być ekwiwalent przynajmniej dwóch pełnych wypłat w przedsiębiorstwie. Oprócz tego źródło informuje o innych bonusach dla pracowników tj. samochody oraz inne nagrody pieniężne przekraczające pułap 10 milionów dolarów tajwańskich. Jak widać, przynajmniej ASUS-owi jest bardzo na rękę obecna sytuacja, gdzie mogą bezpośrednio sprzedawać karty w dużej ilości takim klientom jak kopacze, pozbywając się jednocześnie pośredników w sprzedaży i zwiększając tym samym zysk.

