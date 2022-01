Rosyjski bank centralny chce zakazać wydobywania i obrotu kryptowalut. Bitcoin spadł już poniżej poziomu 40 tys. dolarów

Rynek kryptowalut budzi mnóstwo mieszanych emocji. Dla jednych to świetna inwestycja na przyszłość czy też możliwość szybkiego zarobku, dla innych to natomiast prawdziwe przekleństwo. Z powodu coraz popularniejszego w ostatnich latach kopania wirtualnych monet znacząco wzrasta ogólnoświatowy pobór energii, a jakby tego było mało, górnicy masowo wykupują karty graficzne przeznaczone w domyśle dla zwykłych konsumentów. Przez to w sklepach brakuje pożądanych układów, a te, które jeszcze zalegają w magazynach osiągają bardzo wysokie ceny. Nic nie może jednak wiecznie trwać i niewykluczone, że coś zmieni się w tej kwestii po ogłoszeniu nowego raportu rosyjskiego banku centralnego.

Bank Rosji zapowiedział dokładniejsze monitorowanie transakcji kryptowalutami i śledzenie działań rosyjskich klientów na zagranicznych giełdach. Póki co nie ma więc jeszcze zdecydowanego zakazu, jednak pierwsze skutki opublikowania raportu są już widoczne na giełdach - bitcoin spadł już poniżej poziomu 40 tys. dolarów.

Rosyjski bank centralny ogłosił właśnie możliwe wprowadzenie zakazu używania i kopania kryptowalut na terytorium Rosji. Informacje te pojawiają się w świetle przytoczonych zagrożeń dla obecnej stabilizacji finansowej kraju, dobrobytu obywateli i niezależności z jego polityką monetarną. Kluczowe jest jednak to, że nie podjęto jeszcze żadnych konkretnych działań. Bank Rosji zapowiedział dokładniejsze monitorowanie transakcji kryptowalutami i śledzenie działań rosyjskich klientów na zagranicznych giełdach. Póki co nie ma więc jeszcze zdecydowanego zakazu, jednak jest to wyraźny sygnał ostrzegawczy. Binance, jedna z największych giełd kryptowalutowych planuje planuje otworzyć dialog z rosyjskim bankiem centralnym.

Kluczowy w tej informacji jest fakt, że Rosja to trzeci największy kraj pod względem wydobywania kryptowalut, a to oznacza, że znajduje się w nim mnóstwo koparek czy całych przedsiębiorstw zajmujących się utrzymywaniem sieci blockchain. Możliwe, że wiele osób przestraszy się najnowszym raportem rosyjskiego banku centralnego, co doprowadzi co spadku popularności kryptowalutowego górnictwa i w rezultacie nawet do wyprzedaży kart graficznych. Pierwsze skutki opublikowania wspomnianego raportu są już widoczne na giełdach - bitcoin spadł już poniżej poziomu 40 tys. dolarów. Najpopularniejsza kryptowaluta świata jest więc najtańsza od ponad pięciu miesięcy.

Źródło: Reuters, Tokeneo, WCCFTech