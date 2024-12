BenQ SW272U i SW272Q - nowa seria monitorów PhotoVue, z której skorzystają fotografowie oraz montażyści wideo

Tajwańska marka BenQ zaprezentowała dwa nowe modele monitorów z rodziny PhotoVue, które są przeznaczone dla osób profesjonalnie zajmujących się obróbką graficzną lub edycją materiałów wideo. Modele SW272U oraz SW272Q są do siebie bliźniaczo podobne i różnią się pomiędzy sobą głównie rozdzielczością. Oba mogą dodatkowo skorzystać z bezprzewodowego przełącznika funkcji Hotkey Puck G3 oraz HUB-a USB, który może dostarczyć moc o wartości 90 W.

BenQ przedstawił dwa nowe modele monitorów - SW272U i SW272Q - które skierowane są dla fotografów oraz osób profesjonalnie zajmujących się edycją i obróbką materiałów graficznych. Obecnie zakupimy pierwszy model, z kolei ten drugi zostanie wprowadzony do sprzedaży we wrześniu (2023 r.).

Wprowadzona generacja monitorów na pierwszy rzut oka wygląda niemal jak wszystkie inne obecne na rynku modele, jednak to właśnie małe szczegóły oraz oczywiście specyfikacja decydują o ostatecznym odbiorze produktu. Podstawka monitora częściowo składa się z warstwy ekologicznej skóry, a więc nie musimy się martwić o potencjalne zarysowanie położonych na niej ważniejszych przedmiotów. W zestawie dostępny jest też bezprzewodowy przełącznik funkcji, który pozwoli na szybszą konfigurację parametrów i łatwiejszy dostęp do zdefiniowanych opcji. Wspomnieć można także o osłonie przeciwsłonecznej (w pakiecie), dzięki której można dodatkowo połączyć ze sobą dwa monitory. Jak wspomniano na początku, modele nie różnią się nadto pomiędzy sobą. Oba zbudowane są w oparciu o 27-calowe panele IPS.

BenQ SW272Q BenQ SW272U Matryca IPS Przekątna 27" Rozdzielczość 2560 x 1440 px (16:9), 109 PPI 3840 x 2160 px (16:9), 163 PPI Rozmiar plamki - Odświeżanie 60 Hz Technika FreeSync - Technika G-SYNC - Delta E ≤1,5 Kąty widzenia 178/178 stopni Czas reakcji 5 ms (GtG) Kontrast statyczny 1000:1 Luminancja 300 nitów 400 nitów HDR HDR10, HLG Głębia kolorów 1,07 mld kolorów Pokrycie przestrzeni barw 100% sRGB, 98% P3, 99% Adobe RGB 100% sRGB, 99% P3, 99% Adobe RGB Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.0

1 x DisplayPort 1.4 Inne złącza 1 x Audio-Jack 3.5 mm

1 x Czytnik kart SD/SDHC/SDXC/MMC HUB USB 1 x USB typu B

1 x USB typu A 3.1

1 x USB typu C (DP Alt Mode, 90 W) Głośniki ? Waga z podstawą 8,3 kg 8,6 kg Wymiary z podstawą 451,8 - 591,8 x 613,9 x 274 mm Rozstaw montażowy VESA 100x100 Zakres regulacji pochylenia 5° (do przodu/w dół)

20° (do tyłu/w górę) Zakres regulacji obrotu 30° (w lewo)

30° (w prawo) Regulacja wysokości 140 mm Dodatkowe informacje TUV Rheinland Reflection-Free, Calman Verified, Pantone Validated, Pantone SkinTone Validated, 16-bitowa tabela 3D (LUT), GamutDuo Pivot 90 stopni Pobór mocy Normalny - 25 W

Tryb uśpienia - 0,3 W

Maksymalny - 160 W Normalny - 34 W

Tryb uśpienia - 0,5 W

Maksymalny - 200 W Cena 4559 zł 5959 zł

Dostępna do kupienia wersja z końcówką U ma ekran o rozdzielczości 3840 x 2160 px, natomiast SW272Q (w sprzedaży od połowy września) to matryca 2K (2560 x 1440 px). Różnice ujrzymy jeszcze w jasności szczytowej - 300 nitów w przypadku tańszego wariantu oraz 400 nitów w wypadku droższego z braci. Seria obsługuje HDR10, aczkolwiek wspomniana jasność nie pomoże wykorzystać możliwości tego standardu. Kąty widzenia są standardowe (178/178 stopni), tak samo, jak częstotliwość odświeżania - 60 Hz. Najważniejsza jest jednak jakość obrazu, a ta powinna być na przyzwoitym poziomie. Pokrycie przestrzeni barw Adobe RGB określono na 99%, a same monitory obsługują także wiele nowych technologii, które dodają sporo funkcji (np GamutDuo, który pozwala na wyświetlanie obok siebie obrazów w dwóch gamach kolorów).

Możemy liczyć także na dobrą ergonomię, dzięki szerokim możliwościom regulacji monitora. Bez problemu powiesimy je na ścianie, ze względu na obecność standardu VESA 100x100. Jeśli chodzi o złącza wideo, to skorzystamy z dwóch portów HDMI 2.0 lub jednego DisplayPort 1.4. HUB USB pozwoli na podłączenie urządzeń ze złączami USB typu A, B oraz C (90 W). Pobór mocy w trakcie "normalnego" (określenie używane przez producenta) użytkowania wyniesie od 25 do 34 W, natomiast wartości te mogą wzrosnąć do nawet 200 W. Możemy już nabyć model BenQ SW272U w kwocie 5959 zł, z kolei SW272U będzie wydatkiem rzędu 4559 zł. Zakupu dokonamy w polskich sklepach z elektroniką.

Źródło: BenQ