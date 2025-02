BenQ GW3290QT i GW2790QT - monitory do pracy z ekranem IPS QHD, stylowym wyglądem oraz funkcjonalną podstawą

Tajwańskie przedsiębiorstwo BenQ, które swoje korzenie ma w bardziej znanej firmie Acer, znane jest z najbardziej z produkcji projektorów, laptopów oraz monitorów. Tym razem firma przychodzi do nas z propozycją nowej serii monitorów, w której wprowadzone zostały dwa modele różniące się od siebie jedynie wielkością ekranu. Przeznaczone są one w głównej mierze do pracy i mogą nam zaoferować wysoką rozdzielczość, specjalne tryby ekranu oraz sporą funkcjonalność.

Na polskim rynku pojawiły się właśnie dwa nowe monitory od firmy BenQ - GW3290QT oraz GW2790QT. Wyróżniają się one panelem IPS o rozdzielczości QHD, cienkimi ramkami, a także przyzwoitymi możliwościami w zakresie ergonomii oraz podłączania wielu urządzeń.

Omawiane monitory są już od jakiegoś czasu dostępne na innych światowych rynkach, jednak dopiero teraz producent wprowadził je oficjalnie do Polski. Sama konstrukcja prezentuje się nad wyraz dobrze, albowiem mamy do czynienia z cienkimi ramkami okalającymi ekran oraz podstawą, która może nam zaoferować specjalną gumową nakładkę. Pomaga ona utrzymać porządek, jeśli chodzi o okablowanie, a także zapewnia miejsce na artykuły biurowe (długopisy itd.) i smartfona. Pod spodem znajdziemy sporo funkcjonalnych przycisków, zaś z tyłu ulokowano porty USB typu C (3.2) oraz typu A, a także złącza wideo (HDMI 1.4, DP 1.2). Monitor jest nam w stanie zapewnić wiele trybów wyświetlania, jak choćby ePapier, M-Book (głównym zadaniem jest minimalizowanie różnic pomiędzy wyświetlaczem monitora, a MacBooka) oraz Kodowanie (zwiększa kontrast i nasycenie dla lepszej czytelności kodu).

BenQ GW2790QT BenQ GW3290QT Matryca IPS Przekątna 27" 31,5" Rozdzielczość 2560 x 1440 px (16:9) Odświeżanie 75 Hz Technika odświeżania - Czas reakcji 5 ms GtG Kontrast statyczny 1000:1 Jasność 350 nitów HDR - Głębia kolorów 10-bit (1,07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 99% Złącza cyfrowe 1 x DP 1.2

3 x USB 3.2

1 x HDMI 1.4

1 x USB C (Zasilanie 65W, DP Alt Mode) Głośniki 2 x 2 W Pivot 90 stopni Pochylenie (w dół/w górę) -5˚ - 20˚ Obrót (w lewo/w prawo) 20˚/ 20˚ Regulacja wysokości wyświetlacza 110 mm Pobór mocy Normalny - 20 W

Maksymalny - 150 W

Tryb uśpienia - 0,5 W Normalny - 25 W

Maksymalny - 152 W

Tryb uśpienia - 0,5 W VESA 100x100 Waga z podstawą 8,4 kg 10,1 kg Wymiary 424,7 - 534,3 x 614,0 x 238, 5 mm 488,1 - 597,7 x 714,6 x 251, 5 mm Dodatkowe informacje Flicker-free, EyeSafe, Low Blue Light, Eye-CareU, Tryb ePapieru Cena 1369 zł 1769 zł

Przechodząc już do czystej specyfikacji: monitory poza swoją wielkością (27 oraz 31,5-cala) są niemalże identyczne. Zastosowano w nich panel IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 px, który może się poszczycić odświeżaniem na poziomie 75 Hz oraz jasnością szczytową wynoszącą 350 nitów. Czas reakcji ustalony został na 5 ms GtG, natomiast kontrast statyczny na 1000:1. Pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 wynosi 99%, a sam ekran oferuje nam 1,07 mld odcieni barw. W aspekcie ergonomii monitory wypadają bardzo dobrze: możemy regulować ich pochylenie, obrót oraz wysokość. Trochę szkoda, że nie mamy do czynienia z żadną technologią synchronizacji obrazu (jak choćby AMD FreeSync) lub wsparciem dla HDR, jednak oczywiście wynika to z przeznaczenia samych urządzeń. Sugerowana cena mniejszego brata została ustalona na 1369 zł, z kolei większego modelu na 1769 zł. Zakupu możemy dokonać w polskich sklepach z elektroniką (również online).

Źródło: BenQ