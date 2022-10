Test BenQ Mobiuz EX2710U - monitor 4K 144 Hz z HDMI 2.1 oraz VESA DisplayHDR 600 dla wymagających graczy

BenQ od lat kojarzony jest przede wszystkim z dobrej klasy, szybkimi monitorami przeznaczonymi dla graczy e-sportowych. Z pewnością wszyscy siedzący w temacie monitorów znają taką markę jak BenQ Zowie. Tymczasem tajwańska firma zaczęła również mocniej angażować się w produkcję wysokiej klasy monitorów dla najbardziej wymagających graczy, oczekujących przede wszystkim wysokiej rozdzielczości w połączeniu z wysoką częstotliwością odświeżania obrazu. W ten sposób powstała kolejna marka BenQ Mobiuz, oferująca nie tylko dobrej jakości matryce ale także ciekawy, przykuwający oko design. Do naszej redakcji trafił nowy przedstawiciel w postaci modelu BenQ Mobiuz EX2710U. Jest to dobry (a nawet bardzo dobry) sprzęt pod względem parametrów, ale jego największym wrogiem będzie zaporowa cena, niebezpiecznie zbliżająca się do pułapu 5000 złotych.

BenQ Mobiuz EX2710U jest mniejszą wersją debiutującego kilka miesięcy wcześniej modelu Mobiuz EX3210U. Podobnie jak większy brat, Mobiuz EX2710U oferuje matrycę typu IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli w połączeniu ze 144 Hz częstotliwością odświeżania. Monitor korzysta m.in. z dwóch portów HDMI 2.1, toteż sprawdzi się doskonale zarówno jako rozwiązanie dla graczy PC jak również użytkowników konsol obecnej generacji. O ile jednak na PC bez problemu skorzystamy z maksymalnego odświeżania na poziomie 144 Hz, tak posiadacze PlayStation 5 czy Xbox Series X będą musieli zadowolić się odświeżaniem wynoszącym 120 Hz.

Monitor BenQ Mobiuz EX2710U to wysokiej klasy monitor dla graczy, korzystający z 27-calowego ekranu 4K IPS o odświeżaniu 144 Hz. Na pokładzie nie brakuje również dwóch portów HDMI 2.1.

Monitor BenQ Mobiuz EX2710U wykorzystuje matrycę typu IPS, czyli In-plane Switching. Ekran typu IPS charakteryzuje się specyficznym ułożeniem ciekłych kryształów względem powierzchni ekranu - ułożone są one równolegle w stosunku do powierzchni, a więc inaczej niż choćby w matrycach typu TN, gdzie kryształy są rozłożone bardziej prostopadle. Głównymi cechami paneli IPS jest wierniejsze odwzorowanie barw oraz bardzo dobre kąty widzenia - te bowiem są równie szerokie gdy patrzymy z góry, z dołu lub też z boków. Monitory z matrycami IPS są często rekomendowane dla grafików właśnie ze względu na wspomniane kąty widzenia, które nie zaburzają kolorów oraz z powodu możliwości szerszego odwzorowania palety barw Adobe RGB. Nie jest to jednak technologia bez wad - stosunkowo niski kontrast powoduje, że czerń bardziej przypomina szare odcienie.

BenQ Mobiuz EX2710U Matryca IPS Przekątna 27" Rozdzielczość 3840 x 2160 Odświeżanie 144 Hz AMD FreeSync FreeSync Premium Pro NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible Zakrzywienie - Czas reakcji 1 ms GtG; 1 ms MPRT Kontrast statyczny 1000:1 Luminancja 300 nitów (SDR), do 600 nitów (HDR) HDR VESA DisplayHDR 600

HDR10; HDRi Złącza cyfrowe 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1 Głośniki 2 W (x2) + 5 W (x1); system 2.1 Waga z podstawą 9 kg Cechy charakterystyczne Autorska technologia HDRi Cena 1007 euro (~4700 złotych)

Monitor BenQ Mobiuz EX2710U korzysta również z bardzo interesującego zestawu głośników, rzadko spotykanego w monitorach o takich rozmiarach, gdzie zazwyczaj dostajemy dwa słabej jakości głośniki wysokotonowe lub w ogóle nie ma żadnego systemu audio. Tymczasem w testowanym urządzeniu otrzymujemy audio działające w systemie 2.1, co oznacza obecność dwóch głośników ustawionych przodem do nas (tweetery) oraz jeden niskotonowy o mocy 5 W, który zamontowano z tyłu monitora (woofer). Dodatkowo BenQ Mobiuz EX2710U oferuje dość rozbudowane opcje związane z HDR. Firma posiada własną technologię HDRi, która nie tylko podkręca parametry w materiałach zgodnych z HDR, ale także umożliwia emulację szerokiej rozpiętości tonalnej tam, gdzie domyślnie HDR nie jest zaimplementowany - działa to na podobnej zasadzie co funkcja Microsoftu o nazwie Auto HDR, wprowadzana do wielu starszych gier, w których HDR domyślnie nie był dodawany.