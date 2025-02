Beelink EQR6 - mini PC, który oferuje APU od AMD z serii Rembrandt. Nawet 24 GB RAM i układ AMD Radeon 680M

Chiński producent Beelink znany jest głównie z oferowania autorskich miniaturowych komputerów. Omawianą nowością, która już oficjalnie jest dostępna do kupienia, jest model Beelink EQR6. Tym razem będziemy mogli wybrać jeden z procesorów od AMD z rodziny Rembrandt. Skorzystamy także z pamięci RAM w standardzie DDR5, a przy okazji mała konstrukcja zapewnia dwa miejsca na nośniki SSD. Na dodatek jest całkiem przyzwoicie wyceniona.

Beelink EQR6 to najnowsza propozycja miniaturowego komputera od znanego chińskiego producenta. Możemy liczyć na wybór jednego z procesorów AMD z serii Rembrandt, a także na pamięci RAM DDR5.

Rembrandt to piąta generacja APU od AMD (połączenie procesora i układu graficznego), która swój debiut miała na początku 2022 roku. Nie oznacza to jednak, że trzy jednostki z tej rodziny, na które możemy się zdecydować przy omawianym mini PC, są niewarte uwagi. Nadal mówimy tu o wydajnych układach, które oferują całkiem dobrą wydajność (szczególnie najlepiej wyposażony AMD Ryzen 9 6900HX). Co prawda w przypadku gier lepiej celować w jednostki z układem graficznym AMD Radeon 780M (przynajmniej), jednak w przypadku Radeona 680M wcale nie jest tak źle (link do testu). Beelink EQR6 zapewnia nam także obsługę wspomnianych już kilkukrotnie pamięci RAM w standardzie DDR5 (dwa sloty), a przy tym obsłuży dwa nośniki SSD (M.2 2280).

Beelink EQR6 Procesor AMD Ryzen 5 6600H (6 nm, Zen 3+)

6C/12T (3,3 - 4,5 GHz)



AMD Ryzen 7 7735HS (6 nm, Zen 3+)

8C/16T (3,2 - 4,75 GHz)



AMD Ryzen 9 6900HX (6 nm, Zen 3+)

8C/16T (3,3 - 4,9 GHz) Układ graficzny AMD Radeon 660M (6 CU)

AMD Radeon 680M (12 CU) Pamięć RAM 2 x DDR5 4800 MHz (SO-DIMM) Nośnik danych 2 x SSD PCIe 4.0 x4 (M.2 2280) Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

2 x Port Ethernet (1 Gb/s) Porty, złącza i sloty 2 x HDMI

1 x USB typu C

1 x USB 2.0 typu A

1 x Audio-Jack 3,5 mm

3 x USB 3.2 Gen 2 typu A Wymiary i waga 126 x 126 x 45,5 mm / Brak informacji Zasilacz 85 W (wbudowany) Cena AMD Ryzen 5 6600H 16/500 GB - 1302 zł

AMD Ryzen 5 6600H 24/500 GB - 1460 zł

AMD Ryzen 5 6600H 24 GB / 1 TB - 1579 zł



AMD Ryzen 7 7735HS 24/500 GB - 1579 zł

AMD Ryzen 7 7735HS 24 GB / 1 TB - 1698 zł



AMD Ryzen 9 6900HX 24/500 GB - 1698 zł

AMD Ryzen 9 6900HX 24 GB / 1 TB - 1817 zł

W przypadku łączności bezprzewodowej jest całkiem dobrze, gdyż spotkamy się z modułami Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2. Nie zabraknie przy tym dwóch złącz HDMI, kilku portów USB, a także gniazda słuchawkowego. Producent zapewnia, że nowość jest całkiem cicha, gdyż hałas ma nie przekraczać 32 dB (zapewne podczas spoczynku). W kwestii chłodzenia może być jednak przeciętnie, gdyż cały system składa się z maleńkiego wentylatora i krótkich ciepłowodów. Aktualnie mamy do czynienia z przedsprzedażą, a wysyłka ma nastąpić w ciągu 15 następnych dni. Wszystkie ceny podano w powyższej tabeli, natomiast zakupu możemy dokonać na stronie producenta pod tym adresem.

Źródło: Beelink