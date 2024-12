Beelink EQ13 - nowy, tani mini PC do pracy. Procesory Intela z serii Alder Lake, 16 GB RAM i spora funkcjonalność

Segment miniaturowych komputerów z roku na rok coraz bardziej się powiększa. Tym razem dołączył do niego model od marki Beelink, który przeznaczony został do mniej wymagających zadań, takich jak praca biurowa, przeglądanie internetu, czy też oglądanie filmów. Jednostka ma się okazać całkiem cicha, utrzymywać dość przyzwoite temperatury podzespołów, a przy tym kosztuje relatywnie niewiele. Beelink EQ13 jest więc ciekawą propozycją, której można się bliżej przyjrzeć.

Kolejny budżetowy mini PC pojawił się na rynku. Beelink EQ13 zaoferuje nam procesory Intela z rodziny Alder Lake, dwa miejsca na nośniki SSD, a przy tym jego praca nie powinna generować zbyt dużego hałasu.

Samej konstrukcji tak naprawdę nie ma sensu omawiać, gdyż na rynku znajdziemy setki podobnych rozwiązań. Najważniejsze jest jednak wnętrze jednostki, w którym spotkamy się z procesorem Intel N100 lub N200 - oba warianty charakteryzują się bardzo niskim poborem mocy, a przy tym zapewniają całkiem dobrą wydajność, o czym możemy się przekonać, zaglądając do tego krótkiego porównania. Możemy również liczyć na 16 GB pamięci RAM w standardzie DDR5 (jeden dostępny slot), a także 500 GB nośnik SSD (tutaj możemy skorzystać z dwóch złącz M.2 2280). Nie zabrakło także łączności Wi-Fi oraz Bluetooth.

Beelink EQ13 Procesor Intel N100 (10 nm)

4C/4T (0,1 - 3,4 GHz)

Intel N200 (10 nm)

4C/4T (0,1 - 3,7 GHz) Układ graficzny Intel UHD Graphics 730 (24 EU)

Intel UHD Graphics 770 (32 EU) Pamięć RAM 1 x DDR5 4800 MHz (SO-DIMM)

Dostępny wariant: 16 GB Nośnik danych 1 x SSD PCIe 3.0 x4 (M.2 2280)

1 x SSD PCIe 3.0 x1 (M.2 2280)

Dostępny wariant - 500 GB Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Porty, złącza i sloty 2 x HDMI

1 x USB typu C

1 x USB 2.0 typu A

1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x Port Ethernet (1 Gb/s)

3 x USB 3.2 Gen 2 typu A Wymiary i waga 126 x 126 x 39 mm / Brak informacji TDP 25 W Cena Intel N100 16/512 GB - 229,67 euro

Intel N200 16/512 GB - 257,23 euro

Jak na tak niewielkie wymiary trzeba przyznać, że otrzymujemy całkiem pokaźny zestaw portów i złącz, ponieważ do dyspozycji mamy dwa złącza HDMI, jedno słuchawkowe, kilka portów USB, a także dwa porty Ethernet. Producent zapewnia, że model nawet pod obciążeniem jest całkiem cichy (do 34 decybeli), a temperatura procesora nigdy nie przekracza 80 stopni Celsjusza. Najtańszy wariant z procesorem Intel N100 można kupić już za niespełna 1000 zł i to z darmową przesyłką. Obecnie trwa przedsprzedaż, więc na paczkę możemy jednak nieco poczekać. Zakupu dokonamy pod tym adresem. Tańszą alternatywą, choć nie tak funkcjonalną, jest natomiast GMKtec NucBox G3.

