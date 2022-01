be quiet! Pure Power 11 FM - Niemcy rozszerzają popularną rodzinę modularnych zasilaczy o modele o mocy 850 W i 1000 W

Zasilacz to element, który często jest lekceważony przy składaniu nowego zestawu komputerowego. Wraz z obudową jest on na samym końcu zakupowej listy, nagminnie wybierany spośród najtańszych propozycji. Sporo czytelników PurePC zdaje sobie jednak sprawę, że nie jest to najlepsze podejście. W końcu PSU kupione z głową z powodzeniem starczy nam na lata i przeżyje nie jestem komputer. Prócz tego ma on bezpośredni wpływ na stabilność OC, a w razie awarii tania chińska jednostka może za sobą pociągnąć inne, droższe podzespoły. Jeśli szukacie mocnego, cichego i modularnego zasilacza to może Was zainteresować rodzina be quiet! Pure Power 11 FM, która została rozszerzona o modele 850 W i 1000 W.

Rodzina modularnych zasilaczy be quiet! Pure Power 11 FM debiutowała na rynku w ubiegłym roku oferując jednostki o mocy 550 W, 650 W oraz 750 W. Teraz do sprzedaży mają trafić mocniejsze warianty 850 W i 1000 W. Oparte są one na podwójnych liniach +12 V (40 + 36 A oraz 46 + 42 A), przetwornikach DC-DC, topologii LLC i prostownikach synchronicznych. Nie zabrakło też szeregu popularnych zabezpieczeń jak OCP, OVP, UVP, SCP, OTP i OPP. Wszystko to przekłada się na wysoką sprawność do 93,3% potwierdzoną uznanym certyfikatem 80 PLUS Gold.

Opisywane zasilacze chłodzone są 120-milimetrowymi wentylatorami z serii be quiet! Silent Wings, których maksymalna prędkość wynosi do 2000 RPM. Krzywa jest jednak tak ustawiona, by aż do 70% obciążenia jednostek zapewniać wzorową kulturę pracy do około 10,3 dB(A). Zastosowane okablowanie jest czarne, taśmowe, a zestaw wtyczek wygląda następująco:



be quiet! Pure Power 11 FM 850 W - 1x ATX (24-pin); 1x EPS (4+4-pin); 1x EPS (8-pin); 4x PCIe (6+2-pin); 10x SATA; 2x Molex; 1x FDD;

- 1x ATX (24-pin); 1x EPS (4+4-pin); 1x EPS (8-pin); 4x PCIe (6+2-pin); 10x SATA; 2x Molex; 1x FDD; be quiet! Pure Power 11 FM 1000 W - 1x ATX (24-pin); 1x EPS (4+4-pin); 1x EPS (8-pin); 6x PCIe (6+2-pin); 10x SATA; 2x Molex; 1x FDD;

Nowe zasilacze z rodziny be quiet! Pure Power 11 FM zadebiutują w polskich sklepach już 8 lutego 2022 roku. Ich sugerowane ceny ustalono na 569 złotych za model 850 W oraz 709 złotych za wariant o mocy 1000 W. Objęte są 5-letnią gwarancją producenta.

Źródło: be quiet!