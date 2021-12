Jaki zasilacz do komputera? Poradnik zakupowy i polecane zasilacze komputerowe 2021 w cenach od 200 do 2000 złotych

Jaki zasilacz komputerowy kupić? Czy model X będzie pasował? Takie pytania pojawiają się niestety najczęściej dopiero po wyborze procesora, karty graficznej, obudowy czy nawet nośników. Zasilacz trudno bowiem zaliczyć do podzespołów wybitnie atrakcyjnych, zarówno pod względem samego wyglądu zewnętrznego, jak i czystej funkcjonalności. Laikom może się zatem wydawać dodatkiem mającym po prostu spełnić swoje zadanie. Jednak nie zmienia to faktu, że stanowi niezwykle ważny i często niedoceniany element układanki. Tymczasem wybranie kiepskiej jednostki bywa brzemienne w skutkach, mogąc objawiać się niestabilnością, ograniczeniem opcji podkręcania, a skończywszy na spaleniu podzespołów...

Autor: Sebastian Oktaba

Powiedzmy sobie zupełnie szczerze - składając przeciętny komputer nie musisz wykładać niebotycznych pieniędzy na absolutnie najlepszy zasilacz w swojej kategorii. Dopłacanie do modeli z certyfikatami 80 Plus Platinum czy Titanium nie zawsze znajduje uzasadnienie ekonomiczne. Większości wystarczy solidna konstrukcja należąca do średniego segmentu, aczkolwiek najpierw pasowałoby oszacować czego właściwie potrzebujesz. Jeśli konfiguracja będzie pobierać maksymalnie 200-300W, wówczas trzykrotnie mocniejszy PSU można uczciwie odpuścić. Zwłaszcza gdybyś miał zostać właścicielem podejrzanego 750W zamiast porządnego 500W. Bezwzględnie powinieneś jednak unikać producentów i jednostek budzących wątpliwości, wśród których jednym tchem można wymienić: Akyga, Codegen, Deer, Gembird, iBox, Logic, Qoltec, Rebeltec, Ultron Eurocase. Oczywiście, również renomowanym firmom zdarzają się kiepskie serie (np.: niektóre wybuchowe Gigabyte), podobnie jak mniejszym dostawcom prawdziwe rodzynki. Właśnie dlatego powstał niniejszy poradnik, mający ułatwić orientację w gąszczu dziesiątek modeli dostępnych na sklepowych półkach. Niech moc będzie z Wami :)

Zasilacz komputerowy to może nie najbardziej sexy podzespół, nie wpływa także na wydajność czy prezencję. Mimo tego jest swoistym szarym eminencją od którego zależy więcej, niż wielu mogłoby podejrzewać.

Wielu kupujących jako najważniejsze kryterium podczas wybierania zasilacza wskazuje moc wyrażaną w Watach (W), która owszem jest istotna, niemniej mówi stosunkowo niewiele o faktycznych możliwościach jednostki. Dla współczesnych komputerów kluczowa jest bowiem wydajność linii 12 V, odpowiedzialnej za wykarmienie podzespołów bazowych, podczas gdy pozostałe linie 3,3 V oraz 5 V pełnią funkcję drugorzędną. Przykładowo - zasilacz Logic 520W zapewnia tutaj zaledwie 360 W, natomiast teoretycznie słabszy be quiet! System Power 9 400 W dostarcza 384 W. Nowoczesne konstrukcje potrafią dystrybuować nawet 100% mocy znamionowej na linie 12 V, dlatego jeśli zobaczycie znaczne odstępstwa od powyższego schematu, powinna zapalić się czerwona lampka. Liczby generalnie nie powiedzą wszystkiego, ponieważ w przypadku zasilacza końcową jakość zapewniają m.in. konwertery, rodzaj zastosowanej elektroniki (kondensatory), wentylator czy sprawność potwierdzona certyfikatem.

Moc - zasilacz dobieramy z odpowiednim zapasem, najlepiej gdyby obciążenie w typowych scenariuszach wynosiło 50% mocy znamionowej. Wówczas uzyskujemy najwyższą sprawność. Warto również wiedzieć, że większość jednostek powyżej 70% obciążenia zaczyna być słyszalna. Kluczowa jest wydajność linii 12 V, odpowiedzialnej za zasilenie procesora, płyty głównej i karty graficznej, niezależnie od ilości szyn (single / multi rails)

- zasilacz dobieramy z odpowiednim zapasem, najlepiej gdyby obciążenie w typowych scenariuszach wynosiło 50% mocy znamionowej. Wówczas uzyskujemy najwyższą sprawność. Warto również wiedzieć, że większość jednostek powyżej 70% obciążenia zaczyna być słyszalna. Kluczowa jest wydajność linii 12 V, odpowiedzialnej za zasilenie procesora, płyty głównej i karty graficznej, niezależnie od ilości szyn (single / multi rails) Konstrukcja - obecnie można spotkać zasilacze z regulacją grupową, niezależną lub przetwornicą DC-DC. Ostatni wariant jest najlepszy, bowiem zapewnia najmniejsze wahania napięć. Dlatego wszystkie zasilacze występujące w niniejszym zestawieniu korzystają z przetwornic DC-DC. Trzeba jednak podkreślić, że zastosowanie takiej topologii to zaledwie część składowa i bardzo istotne są także komponenty czy platforma producenta

- obecnie można spotkać zasilacze z regulacją grupową, niezależną lub przetwornicą DC-DC. Ostatni wariant jest najlepszy, bowiem zapewnia najmniejsze wahania napięć. Dlatego wszystkie zasilacze występujące w niniejszym zestawieniu korzystają z przetwornic DC-DC. Trzeba jednak podkreślić, że zastosowanie takiej topologii to zaledwie część składowa i bardzo istotne są także komponenty czy platforma producenta Sprawność - czyli efektywność energetyczna, poświadczana certyfikatem określającym procent energii pobieranej z gniazdka i przekazanej do komputera. Wyższa wartość to większa sprawność, przekładająca na mniejsze straty energii, mniejsze wydzielanie ciepła i generalnie lepszą kulturę pracy. Rozróżniamy sześć poziomów certyfikatu 80 Plus mierzonych przy 20/50/100% obciążenia. Dokładne kryteria jakimi muszą charakteryzować się zasilacze, aby otrzymać konkretny certyfikat, możecie sprawdzić TUTAJ

- czyli efektywność energetyczna, poświadczana certyfikatem określającym procent energii pobieranej z gniazdka i przekazanej do komputera. Wyższa wartość to większa sprawność, przekładająca na mniejsze straty energii, mniejsze wydzielanie ciepła i generalnie lepszą kulturę pracy. Rozróżniamy sześć poziomów certyfikatu 80 Plus mierzonych przy 20/50/100% obciążenia. Dokładne kryteria jakimi muszą charakteryzować się zasilacze, aby otrzymać konkretny certyfikat, możecie sprawdzić TUTAJ Okablowanie - zasilacze można znaleźć w wersjach z okablowaniem stałym, częściowo i całkowicie modularnym. Warto również zwrócić uwagę na jakość okablowania (oplot, płaskie), przekrój przewodów (AWG) i przede wszystkim ilość konkretnych wtyczek. Bardzo ważna jest dostępność PCI-E oraz EPS, czyli dodatkowe zasilanie płyty głównej

- zasilacze można znaleźć w wersjach z okablowaniem stałym, częściowo i całkowicie modularnym. Warto również zwrócić uwagę na jakość okablowania (oplot, płaskie), przekrój przewodów (AWG) i przede wszystkim ilość konkretnych wtyczek. Bardzo ważna jest dostępność PCI-E oraz EPS, czyli dodatkowe zasilanie płyty głównej Bezpieczeństwo - zasilacz to skomplikowane urządzenie elektryczne, przetwarzające napięcie przemienne na napięcie stałe. Narażone jest na szereg niebezpieczeństw, dlatego powinien posiadać komplet zabezpieczeń. Najczęściej spotykane to zabezpieczenia przeciw zwarciom (SCP), wysokiemu napięciu wyjściowemu (OVP), przeciążeniu (OPP), niskiemu napięciu na liniach wyjściowych (UVP) i wysokiej temperaturze (OTP)

Krótka charakterystyka wymieniona powyżej nie wyczerpuje tematu, powinna jednak z grubsza nakreślić czego oczekiwać od zasilacza. Pamiętajcie również, że tylko niewielki odsetek producentów korzysta z własnych platform, natomiast cała reszta kupuje gotowe projekty i/lub zleca wykonanie własnych fabrykom CWT, FSP, SeaSonic, Super Flower, Great Wall, SAMA. Co więcej, nawet najwięksi gracze zostawiają niektóre tańsze serie zewnętrznym producentom np.: SeaSonic S12III wbrew pozorom nie produkuje SeaSonic, chociaż projekt pochodzi od tego producenta. Dlatego firmy pokroju ADATA XPG, MSI, Phanteks albo Bitfenix, stosunkowo łatwo podbiły rynek i konstrukcje świeżych „producentów” także znajdziecie w poradniku. Ostatnim czynnikiem wartym sprawdzenia jest długość gwarancji. Standard to dzisiaj 36 miesięcy, chociaż droższe modele oferują 60/84/120/144 miesiące. Najczęściej wymaga to jednak rejestracji zakupu na stronie producenta, a kiedy minie gwarancja sklepowa, przeważnie trzeba sprzęt dostarczyć do serwisu na własną rękę. Niektóre firmy posiadają serwis w Polsce (be quiet! SilentiumPC), co jest sporym plusem, gdyż wysyłka poza granice kraju to zawsze problem.

Dwa zasilacze o identycznej mocy, ale zobaczcie na wydajność linii 12 V - różnica jest kolosalna już na poziomie tabliczki znamionowej