Baldur’s Gate 3 w akcji - nowy, obszerny gameplay z okazji D&D Live

Zgodnie z zapowiedzią sprzed kilku dni, belgijskie Larian Studios podczas specjalnego pokazu z okazji wydarzenia D&D Live 2020 zademonstrowało rozgrywkę z Baldur’s Gate 3 -kontynuacji kultowej sagi stworzonej przez studio BioWare. Dane było nam obejrzeć aż półtoragodzinny, zupełnie nowy materiał z wersji pre-alfa. Rozgrywka rozpoczyna się od rozmów z towarzyszami broni w rozbitym przez nich obozie, dzięki czemu możemy bardziej przyjrzeć się systemowi dialogów oraz posłuchać nagrane głosy postaci (wszystkie dialogi mają być nagrane, tak jak w Divinity: Original Sin 2; wyjątek stanowią kwestie głównego bohatera). Gameplay pokazuje dużo więcej, w tym niepokazywane wcześniej lokacje, i można dostrzec wprowadzone zmiany względem wersji z lutego tego roku.

Larian Studios pokazało zupełnie nowy, bardzo długi gameplay z gry Baldur’s Gate 3. Możemy na nim zobaczyć m.in. eksplorację niepokazywanych wcześniej obszarów, nowe postacie, dialogi między nimi czy walkę i skradanie.

Na początku akcja przenosi się do lasu i pobliskiej wioski, a następnie do ruin wypełnionych goblinami, a pod koniec udajemy się z drużyną, która może liczyć maksymalnie czterech członków, do Podmroku. Pierwsze, co zwraca uwagę, to zmiany w wyglądzie interfejsu, który nie zajmuje tyle miejsca na ekranie. Swen Vincke, założyciel Larian Studios i dyrektor kreatywny Baldur’s Gate 3, pokazał po prostu więcej tego samego. Można zobaczyć wybrane zdolności postaci i czary, np. odrzucające przeciwników na duże odległości.

Ponadto zademonstrowano kilka przykładów związanych z mechaniką rzutu kostką, np. podczas użycia zastraszania, oraz walkę i system skradania, podczas którego można zabić śpiących przeciwników jednym ciosem. Co więcej, w trakcie starć, które – jak przypominamy – mają rozgrywać się w turach, wzorem poprzednich gier Larian Studios, gracz otrzyma więcej swobody w wyborze postaci, którą chce wykonać ruch, w przeciwieństwie do serii Divinity: Original Sin, gdzie byliśmy z góry skazani na określoną kolejność.

Przypominamy, że Baldur’s Gate 3 ma trafić w sierpniu 2020 roku do wczesnego dostępu na platformach Steam i Google Stadia, pod warunkiem, że twórcy nie natrafią na dodatkowe przeszkody. Na razie zapewniają, że pandemia koronawirusa zmusiła ich, jak wiele innych firm, do zmiany trybu pracy na zdalną. Ponadto wstrzymała sesje motion capture, do których na szczęście udało się już wrócić, a są one niezbędne do wydania alfy w ramach Steam Early Access i Google Stadia, dzięki której Larian Studios ma nadzieję uzyskać od graczy wiele istotnych uwag, które sprawią, że Baldur's Gate III stanie się jeszcze lepsze. Pełna wersja ukaże się najwcześniej w 2021 roku. Twórców czeka wiele pracy, gra ma wszak wystarczyć na ponad 100 godzin.

Źródło: Larian Studios