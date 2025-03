AYN Odin2 Mini - handheld, który oferuje ekran z podświetleniem Mini LED. Wygląd konsoli PS Vita, Android i świetna wydajność

Firma AYN Technologies właśnie ujawniła wszystkie informacje, które dotyczą nadchodzącego handhelda AYN Odin2 Mini. Urządzenie jest nieco mniejszą odsłoną swojego brata, który nawet teraz jest jednym z najlepszych sprzętów tego typu na rynku (pod względem stosunku możliwości do ceny). Oprócz bardzo wydajnego układu Snapdragon 8 Gen 2 możemy liczyć na ekran z podświetleniem Mini LED, a na dodatek nowość wygląda jak nieco zmodyfikowana konsola PS Vita.

AYN Odin2 Mini to nowy handheld do gier, który oprócz świetnej wydajności, może zaoferować równie dobry ekran, a do tego jest przyzwoicie wyceniony. Szykuje się kolejne urządzenie, którym warto się bardziej zainteresować.

AYN Odin2 zadebiutował w kampanii na platformie Indiegogo pod koniec 2023 roku i praktycznie wszystkie recenzje, jakie od tamtej pory otrzymał, były dla niego bardzo przychylne. Urządzenie oferowało świetny procesor, bardzo dobry ekran, pojemny akumulator i gałki analogowe oparte o czujniki z efektem Halla. Wersja z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci flash była (i nadal jest) oferowana w cenie 299 dolarów. Wszystko to sprawia, że nawet teraz handheld wypada bardzo dobrze w stosunku ceny do możliwości. AYN Technologies od kilku dni dzieliło się szczątkowymi informacjami na temat mniejszego brata, a dziś poznaliśmy wszystkie szczegóły. Oprócz naprawdę dobrego ekranu i wspomnianego układu nadal możemy liczyć na co najmniej 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X, a także minimum 128 GB szybkiej pamięci flash UFS 4.0.

AYN Odin AYN Odin2 AYN Odin2 Mini Ekran 5,98" IPS 1920 x 1080 px 6" IPS 1920 x 1080 px 5" Mini LED 1920 x 1080 px

1100 nitów, 155% sRGB Procesor Qualcomm Snapdragon 845 (10 nm)

4 x 2,8 GHz A75 + 4 x 1,8 GHz A55 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)

1 x 3,2 GHz X3 + 2 x 2,8 GHz A715

2 x 2,8 GHz A710 + 3 x 2 GHz A510 Układ graficzny Adreno 630 Adreno 740 Pamięć RAM 4/8 GB LPDDR4X 8/12/16 GB LPDDR5X 8/12 GB LPDDR5x Pamięć wbudowana 64/128/256 GB 128/256/512 GB UFS 4.0 128/256 GB UFS 4.0 Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Akumulator 6600 mAh 8000 mAh, 65 W 5000 mAh / 65 W Porty, złącza i sloty Micro HDMI

USB typu C 3.1

Audio-Jack 3,5 mm Micro HDMI

USB typu C 3.1

Audio-Jack 3,5 mm

Slot na karty microSD Micro HDMI

USB typu C 3.1

Audio-Jack 3,5 mm Wymiary i waga 224 x 95 x 15 mm / - 225 x 98 x 17 mm / 420 g 198 x 85,8 x 19,5 mm / 320 g System Android 10 Android 13 Wersje kolorystyczne Czarny, biały, szary, fioletowy Czarny, biały, szary, niebieski, fioletowy Czarny, biały Cena 4/128 GB - 199 dolarów

8/256 GB - 249 dolarów 8/128 GB - 299 dolarów

12/256 GB - 369 dolarów

16/512 GB - 449 dolarów 8/128 GB - 339 dolarów

12/256 GB - 399 dolarów

Nie zabraknie nowoczesnych standardów łączności bezprzewodowej, takich jak Wi-Fi 7, a także Bluetooth 5.3. Ponownie na pokład trafił również aktywny system chłodzenia. Drugą największą zmianą zaraz po wyświetlaczu jest sam wygląd urządzenia. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że mamy do czynienia z kopią konsoli PS Vita, co dobitnie pokazuje, jak świetnie zaprojektowany był ten sprzęt przez Sony, gdyż nawet dziś podobne konstrukcje wyglądają naprawdę dobrze. Zmianą na plus powinna być też waga, natomiast w związku z mniejszą obudową, spotkamy się także z mniej pojemnym ogniwem akumulatora. Całość będzie funkcjonować na Androidzie w wersji 13, więc możliwości wykorzystania urządzenia pozostają naprawdę spore. Podstawowa wersja będzie kosztować 339 dolarów, z kolei sprzedaż rozpocznie się "tego lata" (2024).

Źródło: AYN Technologies