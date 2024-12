AYN Odin2 - gamingowy handheld z Androidem na pokładzie. Topowa wydajność w niskiej cenie

Mimo że ostatnio coraz więcej producentów decyduje się na stworzenie własnego handhelda dla graczy, to większość z nich opiera się na bardzo wydajnych podzespołach od AMD i niestety swoje kosztuje. Jednak osoby, które chcą zacząć swoją przygodę z emulacją retro konsol, a nie są tak bardzo zainteresowane uruchamianiem pecetowych tytułów, także mają swoje alternatywy. Jedną z ciekawszych w ostatnim czasie wydaje się bohater tego newsa - AYN Odin2.

Marka AYN już 22 sierpnia 2023 roku rozpocznie kampanię na Indiegogo, w której będziemy mogli dokonać zakupu nowego handhelda AYN Odin2. Ten sprzęt z Androidem wyposażono we flagowy układ Snapdragon 8 Gen 2, a do tego jest naprawdę korzystnie wyceniony.

Marka AYN nie jest jeszcze zbyt bardzo rozpoznawalna, aczkolwiek stara się to zmienić, dzięki wprowadzaniu na rynek ciekawych urządzeń dla graczy. W swojej ofercie posiada handheldy, które nazwami nawiązują do mitologii nordyckiej - Loki, Odin. Te pierwsze opierają się na systemie Windows, natomiast seria Odin funkcjonuje na Androidzie. Zbliżająca się premiera omawianej drugiej odsłony przyniesie za sobą flagowe podzespoły, które pozwolą na bezproblemową rozgrywkę nawet w tytuły z konsoli Sony PlayStation 2. W porównaniu do poprzednika widać spory postęp. Za wydajność odpowie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który w najwyższej konfiguracji będzie współpracował z 16 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 512 GB pamięci wbudowanej i to w standardzie UFS 4.0. Na dodatek będziemy mogli skorzystać z modułu Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, a także czytnika linii papilarnych.

AYN Odin AYN Odin2 Ekran 5,98" IPS 1920 x 1080 px 6" IPS 1920 x 1080 px Procesor Qualcomm Snapdragon 845 (10 nm)

4 x 2,8 GHz A75 + 4 x 1,8 GHz A55 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)

1 x 3,2 GHz X3 + 2 x 2,8 GHz A715

2 x 2,8 GHz A710 + 3 x 2 GHz A510 Układ graficzny Adreno 630 Adreno 740 Pamięć RAM 4 LPDDR4X 8/12/16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 64 GB 128/256/512 GB UFS 4.0 Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Akumulator 6600 mAh 8000 mAh, 65 W Porty, złącza i sloty micro HDMI

USB typu C 3.1

Audio-Jack 3,5 mm micro HDMI

USB typu C 3.1

Audio-Jack 3,5 mm

slot na karty microSD Wymiary i waga 224 x 95 x 15 mm / - 225 x 98 x 17 mm / 420 g System Android 10 Android 13 Wersje kolorystyczne Czarny, biały, szary, fioletowy Czarny, biały, szary, niebieski, fioletowy Cena 4/64 GB - 279 dolarów 8/128 GB - 299 dolarów

12/256 GB - 369 dolarów

16/512 GB - 449 dolarów

Na froncie znalazł się 6-calowy panel IPS o rozdzielczości Full HD. Gałki analogowe stworzono w oparciu o czujnik Halla, z kolei cały układ przycisków jest dość standardowy, jak na tego typu urządzenia. Całość waży 420 g, więc trochę więcej niż Nintendo Switch (398 g). Na pokładzie znajdziemy port micro HDMI, USB typu C 3.1 z trybem DP Alt Mode, Audio-Jack 3,5 mm oraz slot na karty pamięci microSD. Akumulator to dość spore ogniwo o pojemności 8000 mAh, które naładujemy z mocą 65 W. Specyfikacja jest naprawdę solidna, a już szczególnie, kiedy porównamy ją z ceną - bazowy model to koszt zaledwie 299 dolarów. Sam Android 13 może się wydawać ograniczeniem, jednak pozwala na uruchomienie niemal wszystkich dostępnych emulatorów, a przy okazji mobilnych tytułów. Oferta naprawdę warta rozważenia.

Źródło: Discord@AYN