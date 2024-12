Lenovo Legion Go na pierwszych renderach. Sprzęt posiada najlepsze cechy obecnych handheldów

Niebawem do branży gamingowych handheldów zawita kolejne urządzenie, tym razem od Lenovo. O modelu Legion Go mogliśmy usłyszeć już kilka lat temu, jednak jak wiemy, cała idea sprzętu zdążyła się zmienić. Początkowo zakładano, że będzie to niejako konsola do gier w chmurze, ewentualnie tytułów mobilnych. Pomysł ten mógłby nie okazać się zbyt udany, wszak wszelkie handheldy już to potrafią. Doczekamy się więc ciekawego rywala dla Steam Decka i innych.

W sieci pojawiły się oficjalne rendery gamingowego handhelda Lenovo Legion Go. Początkowo niewzbudzający zbyt wielu emocji sprzęt, może stać się bardzo solidnym graczem na tym powiększającym się rynku.

Mimo że tak jak wspomniano, handheld projektowany jest już dość długi czas, to ten czynnik może się okazać dla niego czymś dobrym. Ten rok przyniósł za sobą dosłownie wysyp różnych sprzętów, które wspierane są układami AMD z rodziny Phoenix. Lenovo z pewnością zauważyło, że wprowadzenie do sprzedaży urządzenia o ograniczonych możliwościach, nie będzie w tych czasach zbyt udane. Koncepcja uległa więc znacznej zmianie i jej efekty możemy już zobaczyć na pierwszych renderach. Na pierwszy rzut oka widać, że sprzęt będzie miał wiele wspólnego z każdym z dzisiejszych handheldów i konsol - tak naprawdę "pożyczy" od nich to, co mają najlepszego. Dla przypomnienia Lenovo Legion Go będzie posiadał spory, bo aż 8-calowy ekran o rozdzielczości Full HD, który dodatkowo powinienem się okazać dotykowy. Będziemy mieli także do czynienia z elementem, który jest najbardziej znany z Nintendo Switch, a więc odłączanymi kontrolerami z boku.

Na prawym kontrolerze umieszczono kwadratowy gładzik - tym razem widać wyraźną inspirację Steam Deckiem. Z tyłu ulokowano rozkładaną podstawkę, co z pewnością zwiększy komfort płynący z gry. Pozostając na tyle, ujrzymy otwory wentylacyjne o dość sporej powierzchni - miejmy nadzieję, że przełoży się to na przyzwoite temperatury pracy. Nawiązując jeszcze chwilę do innych urządzeń, to z modelu ASUS ROG Ally zastosowano tu podświetlane drążki analogowe, a sam układów przycisków jest wręcz bliźniaczo podobny. Wiemy, że sprzęt będzie pracował przy pomocy jednego z dostępnych układów od AMD (APU Phoenix), więc na wydajność nie będziemy narzekać. Z kolei systemem operacyjnym zostanie Windows 11. Na pokładzie znajdą się dwa porty USB typu C, Audio-jack 3.5 mm oraz slot na karty microSD. Zapowiada się interesująco, choć nie znamy jeszcze dokładnej ceny, ani też daty debiutu.

Źródło: WindowsReport