Lenovo Legion Go - konsolka planowana początkowo jako handheld do gier w chmurze zadebiutuje z układem AMD i Windowsem 10

Tak to już na rynku nowinek technologicznych jest, że gdy pojawi się na nim coś nowego i zaczyna odnosić sukces, to w zastraszającym tempie pojawiają się kolejne tego typu sprzęty. Nie inaczej było z konsolami przenośnymi. W ostatnich latach takim prekursorskim sprzętem było Nintendo Switch, zaraz później Steam Deck i ASUS ROG Ally, a obecnie zanosi się na czwartego solidnego gracza ze stajni Lenovo.

Niemal dwa lata temu po raz pierwszy usłyszeliśmy o urządzeniu Lenovo Legion Play. Wówczas miał być to handheld do gier mobilnych i w chmurze. Dziś dowiadujemy się, że idea ta została zmieniona. W sklepach pojawi się Legion Go, oferujący możliwość grania w tytuły pecetowe.

O Lenovo Legion Go wyposażony będzie w dwie analogowe gałki, D-Pad, sekcję XYAB, przyciski boczne oraz triggery. Innymi słowy - handheldowy standard. Z rzeczy mniej oczywistych znajdziemy tu także port USB-C, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm jack oraz wbudowany mikrofon. Dziś dowiadujemy się dodatkowo, że Lenovo ma korzystać z podzespołów AMD i oferować graczom rozgrywkę na 8-calowym ekranie.

Nowe szczegóły pochodzą od Jeza Cordena z Windows Central. Według jego informacji sprzęt ma pracować na systemie Windows 11, by zapewnić „maksymalną kompatybilność z grami PC”. Lenovo miało podobno skorzystać z najnowszego procesora AMD Phoenix 7040. Sam producent określa owe CPU jako „ultracienkie, skoncentrowaey na grach, sztucznej inteligencji i grafice”. Chip został gwoli ścisłości domyślnie przygotowany dla ultrabooków.

Jesienią 2021 roku w internecie pojawiły się zapowiedzi urządzenia Lenovo Legion Play, które do złudzenia przypominało konstrukcję Legion Go. Model Play miał jednak działać na Androidzie, a więc być raczej konsolką do grania w chmurze. Model Go dla odmiany ma szanse być wydajnym, samodzielnym sprzętem, który konkurować będzie z wymienionymi wyżej konsolkami przenośnymi. Kiedy? Tego jeszcze nie wiemy, ale trzymamy rękę na pulsie.

Źródło: Windows Central