Avowed mogło wyglądać zupełnie inaczej, ale Obsidian w porę zdecydował się na znaczącą zmianę koncepcji

Avowed okazało się grą wywołującą sporo emocji. Nie brakuje skrajnych opinii, w których nowy tytuł Obsidianu jest wychwalany albo ostro krytykowany. W praktyce mamy tutaj do czynienia z RPG-iem, którego charakterystyka dosyć dobrze wpisuje się w dotychczasowy dorobek studia. Wywiady z twórcami sugerują, że produkcja Avowed mogła podążyć w zupełnie innym kierunku. Koncepcję zmieniono i prawdopodobnie odbyło się to z korzyścią dla gry.

Avowed miało być początkowo kooperacyjną grą sieciową z elementami charakterystycznymi dla gier usług. Koncepcję zmieniono po ponad dwóch latach preprodukcji, co wyjaśnia część problemów, z którymi boryka się tytuł.

Najnowszy tytuł studia Obsidian Entertainment powstawał przez około sześć lat. Uważa się, że to bardzo długo, nawet jeśli mówimy o standardach dla rozbudowanych gier osadzonych w otwartym świecie. Avowed tymczasem nie oferuje otwartego świata w pełnym tego słowa znaczeniu. Dlaczego zatem produkcja tak bardzo się przeciągała? Nieco światła na tę sprawę rzuca wywiad, jakiego udzieliła serwisowi Bloomberg reżyserka gry - Carrie Patel. Prace nad Avowed rozpoczęto w 2018 roku, jeszcze przed przejęciem studia przez Microsoft. W założeniu twórców miała to być początkowo produkcja koncentrująca się na kooperacyjnej rozgrywce sieciowej, na wzór chociażby Destiny 2, ale z pełnym otwartym światem. Deweloperzy rozważali też zaimplementowanie elementów znanych z gier usług.

Na szczęście dla wielu fanów ta wizja nie została zrealizowana. Jeszcze w 2020 roku, kiedy to zaprezentowano pierwszy trailer, Avowed było ciągle opracowywane jako gra sieciowa. Koncepcja ta uległa zmianie w 2021 roku, czyli po nieco ponad dwóch latach od rozpoczęcia pierwszych prac nad tytułem. Wymieniono kierownictwo projektu i zrezygnowano z pełnoprawnego otwartego świata na rzecz kilku mniejszych obszarów. Porzucenie znienawidzonej przez wielu odbiorców koncepcji gry sieciowej z elementami live service pociągnęło za sobą poważne konsekwencje dla procesu deweloperskiego. Przedsięwzięcie było niezwykle trudne, ponieważ wyrzucono w ten sposób do kosza wiele elementów przygotowanych w preprodukcji i zasadnicza część prac musiała odbywać się bez niej.

CEO Obsidian - Feargus Urquhart - zdradził w innym wywiadzie, że w zarządzanym przez niego studiu pracuje aktualnie niemal 300 osób. Jest to sporo więcej niż 170-180 pracowników z okresu przejęcia przez Microsoft. Choć omawiana liczba może wydawać się spora, to do wielkości zespołów pracujących nad współczesnymi grami AAA jest Obsidianowi bardzo daleko. CD Projekt RED zatrudnia obecnie blisko 1,4 tys. pracowników. Larian Studios, czyli twórcy uznawanego często za grę AAA Baldur’s Gate 3, składa się zaś z około 500 deweloperów (według danych z 2024 roku). Pomimo tych dysproporcji Obsidian był w stanie wydać trzy solidne gry na przestrzeni zaledwie trzech lat (Grounded, Pentiment, Avowed) i planuje w tym roku wydać jeszcze czwartą (The Outer Worlds 2). Jest to niemałe osiągnięcie, ale jednocześnie sugeruje ono, żeby nie spodziewać się od studia gier AAA. To oznacza, że odpowiednio stonowane powinny być także wymagania odnośnie opracowywanych przez Obsidian produkcji.

Źródło: PC Gamer, Bloomberg, IGN