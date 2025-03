Avowed - dyrektor artystyczny Obsidian wywołuje burzę w sieci. Echa sporu z Elonem Muskiem

Uniwersum Pillars of Eternity prawdopodobnie nigdy nie otrzyma trzeciej odsłony. Mimo to zostanie powiększone, tylko o grę RPG z nastawieniem na akcję. Choć na przestrzeni lat opinie na temat materiałów tyczących się nadchodzącego tytułu były różne, niewątpliwie ma on swój urok i jest tworzony przez Obsidian Entertainment, gigantów gatunku. Premiera odbędzie się najprawdopodobniej w lutym przyszłego roku, jednak w tej chwili zamiast analizować gameplaye, wchodzimy w dysputy, które niepotrzebnie zaogniają znane spory.

Jeden z deweloperów Obsidian postanowił odpowiedzieć na dotyczący zaimków w Avowed tweet Elona Muska, wywołując tym spore zamieszanie.

To zawsze jest irytujące dla przynajmniej lwiej części graczy, gdy tematem numer jeden stają się kwestie niekoniecznie związane z uniwersum, w które pragną się zanurzyć. A ostatnio to niestety zbyt częsty widok - żeby daleko nie szukać, sprawa Dragon Age Veilguard. Tym razem kij w mrowisko postanowiła włożyć jedna osoba - ale taka, którą trudno zignorować. Chodzi bowiem o Matta Hansena, dyrektora artystycznego Obsidian. Postanowił on odpowiedzieć na krytykujący zaimki wpis Elona Muska - i bynajmniej nie zatrzymał się na tym:

Matt Hansen, Obsidian Art Director, went to war with Elon Musk with Avowed.



Elon says “it won’t end well for him.”



Elon picks up on another of a Matt Hansen’s posts, tagging Microsoft’s CEO in a prior tweet about Obsidian’s potentially illegal hiring.



“Hes confessing to… pic.twitter.com/UcOtMPf1wf — Grummz (@Grummz) November 27, 2024

Powyżej można rzucić okiem na kluczowe "uprzejmości" pomiędzy tymi panami (część istnieje już tylko w formie rozsyłanych screenów). Hansen ewidentnie postanowił pójść na noże, pisząc m.in. o tym, że tworząc tę grę chciał zirytować w szczególności Muska, nie obyło się również bez wyzwisk. Internet postanowił zareagować, a uwaga skupiła się także na innych jego przemyśleniach. Do najgłośniejszych należy wpis deklarujący wsparcie dla czarnoskórych twórców przy jednoczesnej uwadze o zbyt dużej liczbie osób białych w branży. Zapewne miał on przynajmniej w jakimś zakresie wydźwięk prześmiewczy (np. fragment o odstąpieniu swojego stanowiska i "powrót do mieszkania w lesie"), niemniej trudno zrozumieć tę graniczącą wręcz z wizerunkową manią samobójczą potrzebę zrażania do siebie pewnych grup.

Odkładając na bok temat zaimków, takie zachowanie ze strony jednej z ważniejszych osób w projekcie nie ma zbyt wiele wspólnego z odpowiedzialnością, bo spycha dyskurs związany z grą na pozamerytoryczne tory. A w większości przypadków jest to po prostu działanie na niekorzyść przyszłej premiery, budząc wątpliwości co do jakości efektu końcowego. Gry typu Baldur's Gate 3 pokazały, że niezależnie od kontrowersyjnej treści jakość zawsze będzie miała kluczowe znaczenie. Obsidian Entertainment na ogół także broni się produktami - obyśmy mogli dojść do tej samej konkluzji 18 lutego 2025 roku (13 lutego w przypadku wyboru droższej edycji Premium), zamiast rozmawiać o obecności zaimków itd.

Źródło: Grummz (Twitter/X), Sportskeeda