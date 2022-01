Avatar: Reckoning zmierza na urządzenia mobilne. Co wiemy o sieciowej strzelance dla iOS i Androida?

W 2009 roku na srebrnym ekranie zadebiutował oryginalny film Avatar opowiadający historię częściowo sparaliżowanego żołnierza, którego celem była swoista infiltracja społeczności żyjącej na planecie Pandora. Produkcja zebrała pochlebne recenzje, a Ubistoft zapowiedział w ubiegłym roku rozbudowaną grę Avatar: Frontiers of Pandora. Niestety, nie poznaliśmy jeszcze daty jej premiery, natomiast, jako że rynek nie znosi próżni, udało nam się dowiedzieć co nieco o innym tytule osadzonym w rzeczonym świecie. Avatar: Reckoning, bo tak nazwano grę przeznaczoną na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS, pojawi się w repozytoriach Apple App Store i Google Play jeszcze w 2022 roku. Przejdźmy do omówienia szczegółów.

Avatar: Reckoning pojawi się w sklepach z aplikacjami dla Androida i iOS w tym roku, natomiast twórcy nie ujawnili konkretnej daty premiery. Brak materiałów graficznych zdradzających oprawę graficzną sugeruje, że nie mamy co liczyć na debiut w najbliższych tygodniach lub miesiącach. Są to jednak tylko przypuszczenia. Za produkcję odpowiada Archosaurus Games, które wspierane jest przez Level Infinite, nową markę znanego i cenionego Tencent Games. Na ten moment wiemy, że Avatar: Reckoning będzie strzelanką MMO, natomiast gracze otrzymają do dyspozycji również tryb kampanii. Produkcja zabierze nas do niedostępnych nigdy wcześniej części Pandory, w których będziemy mogli odkrywać nowe klany.

Całość zostanie zbudowana na silniku Unreal Engine 4, co w przypadku urządzeń mobilnych oznacza satysfakcjonujące efekty wizualne. Wraz ze zbliżającą się premierą, twórcy odkryją kolejne karty przed oczekującymi na dalsze informacje graczami. Produkcja zapowiada się dość interesująco, ale to, czy odniesie sukces, warunkuje między innymi model zarobkowania. Ograniczone możliwości połączone z rozbudowanymi mikropłatnościami stały się gwoździem do trumny dla niejednej gry. Oby z Avatar: Reckoning było inaczej. Jeśli chcecie być na bieżąco z informacjami, wyraźcie swoje zainteresowanie pod TYM adresem.

