LG pierwsze otrzymuje certyfikat 8K Ultra HD dla telewizorów

Na pierwszy rzut oka standard 8K może wydawać się jeszcze odległy, ale branża nie próżnuje. Im lepiej poinformowany będzie na ten temat konsument, tym szybciej zrozumie korzyści płynące ze zwiększenia liczby pikseli na ekranie i tym prędzej telewizory tego typu wkroczą na salony. Taka jest misja stowarzyszeń takich, jak Consumer Technology Association, które jako jedna z trzech organizacji zajmuje się wyznaczaniem standardów 8K Ultra HD. CTA właśnie ogłosiło, że pierwszymi telewizorami, jakie otrzymają certyfikat 8K Ultra HD będą nowe modele 8K LCD i 8K OLED firmy LG. Mamy je zobaczyć już na targach CES 2020, które będą trwały między 7 a 10 stycznia 2020 roku.

Aby osiągnąć certyfikat 8K Ultra HD od CTA należy spełnić szereg wymogów technicznych. Najbardziej oczywistym z nich jest rzecz jasna rozdzielczość przynajmniej 7680 x 4320 pikseli przy 10-bitowej głębi kolorów (i formacie obrazu 16:9). Co więcej, odbiornik 8K musi dysponować co najmniej jednym portem HDMI 2.1, będącym w stanie obsłużyć 8K przy 60 FPS oraz być zgodnym z HDCP 2.2. Od samego telewizora wymagane jest również wyświetlanie obrazu w 24, 30 i 60 FPS (z opcją 25 i 50 FPS dla regionów ze standardem 50 Hz). Jest również jedno kluczowe kryterium, które zwie się współczynnikiem modulacji kontrastu.

Według CTA, aby uzyskać certyfikat 8K Ultra HD, telewizor musi odznaczać się minimum 50% modulacją kontrastu. Ten parametr determinuje w jakim stopniu odróżnialne są od siebie indywidualne piksele na panelu. Może być to wyzwaniem dla innych producentów telewizorów, np. Samsunga, który wykorzystywał do tej pory technikę ditheringu na poziomie subpikseli, aby poszerzyć kąty widzenia, ale poświęcając przy tym modulację kontrastu. LG w tym momencie może poszczycić tym współczynnikiem na poziomie 90%. To bardzo interesujące, jakie rozwiązania zaoferuje w roku 2020 Samsung, który zainwestował niedawno ponad 11 miliardów dolarów rozwój technologii QD-OLED. Warto podkreślić, że poza CTA, standardy 8K określa jeszcze m.in. 8K Association (pisaliśmy o nich tutaj).

Źródło: Flatpanels