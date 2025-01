Xiaomi Sound Outdoor i Sound Pocket - nowe głośniki, które zabierzemy w podróż lub na biwak. Mniejszy konkuruje z JBL Go 4

Mimo że marka Xiaomi początkowo zajmowała się głównie produkcją smartfonów, to całkiem szybko rozszerzyła swoją działalność praktycznie o każdy możliwy segment na rynku. Tym razem firma zaprezentowała dwa przenośne głośniki, które już niebawem trafią do sprzedaży. Oba mogą się pochwalić wytrzymałą konstrukcją, która spełnia normę IP67, a także łącznością Bluetooth 5.4. Główną różnicą jest ich rozmiar, a co za tym idzie także moc RMS (Root Mean Square).

Już wkrótce w sprzedaży pojawią się dwa nowe głośniki od Xiaomi, które przypadną do gustu osobom spędzającym czas głównie na zewnątrz. Mamy bowiem do czynienia z konstrukcjami, które są chronione przed działaniem wody, a dodatkowo omawiane modele są dostępne w dwóch rozmiarach.

Pierwszym z zaprezentowanych głośników jest Xiaomi Sound Pocket. Ta kompaktowa konstrukcja ma szansę konkurować z bardzo popularną serią JBL Go. Model opiera się na pojedynczym przetworniku o mocy 5 W, który obsługuje pasmo od 100 do 20 000 herców. Według producenta wbudowany akumulator o pojemności 1000 mAh ma zapewnić średnio 10 godzin pracy, jeśli głośność pozostawimy na poziomie 40%. Całość jest relatywnie lekka, albowiem głośnik waży tylko 200 g, a do tego użytkownik ma możliwość skorzystania z gumowego uchwytu. Warto wspomnieć, że dwa głośniki możemy ze sobą sparować, dzięki czemu będą w stanie działać w trybie stereo.

Xiaomi Sound Pocket (MDZ-37-DB) Xiaomi Sound Outdoor (MDZ-38-DB) Moc RMS 1 x 5 W 1 x 20 W + 1 x 10 W Pasmo przenoszenia 100 Hz - 20 kHz 60 Hz - 20 kHz Norma IP IP67 Łączność Bluetooth 5.4 Akumulator 1000 mAh (litowo-jonowy) 2600 mAh (litowo-jonowy) Czas ładowania ogniwa 3 godziny 2,5 godziny Czas pracy Około 10 godzin (przy poziomie głośności wynoszącym 40%) Około 12 godzin (przy poziomie głośności wynoszącym 50%) Złącze USB typu C Wymiary i waga 90,8 x 74,4 x 42,6 mm / 200 g 196,6 x 68 x 66 mm / 597 g Dostępne wersje kolorystyczne Czarny Czarny, Niebieski, Czerwony

Drugim z zapowiedzianych urządzeń jest Xiaomi Sound Outdoor. Możliwości tego głośnika są już dużo większe, choć głównie za sprawą wspomnianego większego rozmiaru. Tutaj także całość jest odporna na wodę, natomiast w środku znalazł się jeden subwoofer i jeden przetwornik, które składają się łącznie na moc 30 W. Ten wariant wytrzyma na akumulatorze nieco dłużej, a jego naładowanie zajmie mniej więcej 2,5 godziny. W tym przypadku również możemy liczyć na połączenie ze sobą dwóch głośników. Oba modele będą dostępne globalnie, natomiast nie wiemy kiedy, ani w jakiej kwocie. Mówimy jednak o Xiaomi, więc możemy się spodziewać całkiem korzystnych cen.

Źródło: Xiaomi