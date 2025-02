Genesis Radium 350D - nowy mikrofon dynamiczny, który sprawdzi się w nagrywaniu podcastów i materiałów na YouTube

Genesis to całkiem znana w Polsce marka, która oferuje akcesoria komputerowe i urządzenia dla graczy w dość przystępnych cenach. Tym razem firma wprowadziła do sprzedaży pierwszy mikrofon dynamiczny, który ma się sprawdzić np. podczas nagrywania podcastów, czy też prowadzenia transmisji na żywo, a więc coraz bardziej popularnych dziś zajęciach. Dzięki swojej specyfice ma on bowiem zapewnić lepsze oddzielenie nagrywanego głosu od dźwięków z otoczenia.

Pierwszy mikrofon dynamiczny w ofercie marki Genesis jest już dostępny do kupienia. Genesis Radium 350D ma zaoferować bardzo dobrą jakość nagrywanego dźwięku nawet w warunkach, które nie są specjalnie do tego przystosowane. Możemy liczyć na całkiem niską cenę i dodatkowy statyw.

Budowa całości jest dość standardowa, ponieważ opiera się na konstrukcji o kapsułkowym kształcie, która pokryta jest warstwą metalowej siatki. W środku znajduje się filtr piankowy, który otacza mikrofon, więc nie trzeba dodatkowo korzystać z zewnętrznych pop filtrów. Rozwiązanie powinno się okazać przy okazji dużo wygodniejsze, gdyż przed twarzą nie trzeba umieszczać wspomnianych elementów. Do dyspozycji otrzymamy również potencjometr, który pozwoli nam regulować poziom głośności nagrywanego dźwięku, a samym przyciskiem będziemy mogli wyciszyć mikrofon.

Genesis Radium 350D Typ mikrofonu Dynamiczny Charakterystyka mikrofonu Kardioidalny Komunikacja Przewodowa Statyw Tak Wyciszenie mikrofonu Tak Odbiór dźwięku Jednokierunkowy Czułość mikrofonu -48 dB Pasmo przenoszenia mikrofonu 60 - 14000 Hz Maksymalna częstotliwość próbkowania 192 kHz / 24-bit Regulacja kąta nachylenia Tak Mocowanie mikrofonu Gwint statywowy 5/8" Funkcje Regulacja wzmocnienia mikrofonu, Wyciszenie mikrofonu Długość przewodu 250 cm Złącza USB typu C (3.0) Materiał Metal Akcesoria w zestawie Kabel USB, Statyw na mikrofon Wymiary i waga 85 x 85 x 200 mm / 639 g Cena 299 zł

Możemy liczyć także na wbudowaną diodę LED, która ukaże nam status działania. Rejestrowanie dźwięku będzie się odbywać w 24-bitowej rozdzielczości, z kolei częstotliwość próbkowania wyniesie maksymalnie 192 kHz. Pasmo przenoszenia mieści się w zakresie od 60 do 14 000 herców. Do mikrofonu dołączany jest statyw, w którym możemy zwiększyć wysokość dzięki dodatkowej przedłużce. Natomiast obecny jest gwint 5/8", więc bez problemu umieścimy go np. na innym statywie, czy też ramieniu mikrofonowym. Pracę z Genesis Radium 350D możemy zacząć całkiem szybko, ponieważ wystarczy go podłączyć przewodem USB do komputera i ustawić w dogodnym miejscu na biurku. Koszt w tym przypadku wynosi 299 zł, a zakupu dokonamy na oficjalnej stronie internetowej producenta.

Źródło: Genesis