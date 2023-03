Sennheiser Profile USB - kardioidalny mikrofon celowany w streaming i podcasty. Wersja stołowa oraz z ramieniem

Sennheiser zaprezentował kardioidalny mikrofon pojemnościowy na USB-C, który stanowić ma proste w użyciu rozwiązanie dla streamingu i podcastów. Prostota ta przejawia się w bezpośrednim i łatwym dostępie do wszystkich funkcji, umożliwiając streamerom, podcasterom oraz graczom skupienie na prezentowanych treściach, bez konieczności poszukiwania funkcji i ustawień. Mikrofon działa na zasadzie plug&play i jest dostępny w wersji ze statywem stołowym oraz jako zestaw Profile Streaming Set z 3-punktowym, regulowanym ramieniem.

Sennheiser Profile USB to kardioidalny mikrofon pojemnościowy, który stanowić ma proste w użyciu rozwiązanie dla streamingu i podcastów.

Sercem mikrofonu Profile USB jest sprawdzona kapsuła pojemnościowa Sennheiser KE 10. Jej kardioidalna charakterystyka kierunkowa ma na celu zapewnianie dobrego tłumienia dźwięków dochodzących z tyłu mikrofonu, skupiając się na głosie streamera. Z przodu urządzenia znajduje się miękki w dotyku, bezszumowy przycisk wyciszania, regulacja głośności mikrofonu, regulacja proporcji miksu (pozwala ustawić równowagę między głosem a dźwiękiem z komputera/tabletu), a także regulacja głośności na wejściu słuchawkowym. Słuchawki do monitorowania dźwięku na żywo można podłączyć przez gniazdo 3,5 mm umieszczone z tyłu konstrukcji.

Pierścienie LED wokół pokręteł czytelnie sygnalizują stan pracy. Gdy pierścień LED regulatora głośności zaświeci się na zielono, mikrofon jest gotowy do pracy. Gdy ten sam pierścień świetlny zmienia kolor na żółty od czasu do czasu lub cały czas, oznacza to, że mikrofon się przesterowuje i należy zmniejszyć jego głośność. Gdy zaś mikrofon jest wyciszony, wokół przycisku wyciszania i pokrętła regulacji głośności dioda świeci na czerwono. Pasmo przenoszenia mikrofonu wynosi 2- Hz - 20 kHz, częstotliwość próbkowania 44,1 lub 48 kHz, zaś czułość - od -10 dBFS do -50 dBFS. Sprzęt jest dostępny w sklepie www.sennheiser.pl w cenie 609 zł za zestaw ze statywem stołowym oraz 949 zł za zestaw Profile Streaming Set z regulowanym ramieniem.

Źródło: Sennheiser