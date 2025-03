Genesis Radium 600 G2 – nowy mikrofon dla graczy i streamerów oczekujących ciepłego, głębokiego brzmienia głosu

Genesis Radium 600 G2 to flagowy produkt, będący następcą cenionego przez streamerów i youtuberów modelu Radium 600, został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości rejestracji dźwięku oraz komfortu użytkowania. Sprzęt ma charakteryzować się solidną konstrukcją i wykorzystywać mikrofon pojemnościowy o kardioidalnej charakterystyce. Dzięki temu głos użytkownika ma być przechwytywany z dużą precyzją, zapewniając ciepło i głębię dźwięku, porównywalną z profesjonalnymi audycjami radiowymi.

Maksymalna częstotliwość próbkowania mikrofonu Radium 600 G2 to 48 kHz, zaś pasmo przenoszenia od 30 do 18000 Hz, co ma zagwarantować doskonałe odwzorowanie nagrywanego dźwięku. W zestawie z mikrofonem znajduje się mini statyw biurkowy, umożliwiający jego szybkie rozstawienie i użytkowanie. Dołączony koszyk antywstrząsowy z gwintem 5/8" ma zaś niwelować niepożądane dźwięki i wibracje. Dodatkowo, możliwość zamocowania mikrofonu na ramieniu oferuje użytkownikom elastyczność w dostosowywaniu jego pozycji.

Model Radium 600 G2 wyposażony został w pokrętła do regulacji czułości nagrywania oraz głośności odsłuchu, co umożliwia pełną kontrolę nad rejestrowanym dźwiękiem. Dodatkowo, funkcja natychmiastowego wyciszenia mikrofonu pozwala na łatwe przerwanie transmisji, co jest nieocenione w przypadku nagłych, prywatnych sytuacji. Mikrofon posiada gniazdo jack 3,5 mm do podłączenia słuchawek oraz port USB-C. Wykończenie Radium 600 G2, łączące matową czerń z eleganckimi srebrnymi detalami, nadaje mu profesjonalnego, studyjnego charakteru. Radium 600 G2 jest już dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie 399 zł.

Źródło: Genesis