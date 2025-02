Corsair HS35 v2 i HS35 SURROUND v2 - zaprezentowano odświeżone modele niedrogich słuchawek gamingowych

Słuchawki Corsair HS35 cieszą się dużą popularnością wśród graczy jako niedrogi model gamingowy. Teraz amerykańska firma wprowadziła jego następcę: HS35 v2 oraz nową wersję HS35 SURROUND v2. Nowe modele są skierowane do średnioniskiego segmentu akcesoriów gamingowych i charakteryzują się przeprojektowaną konstrukcją. Odświeżone produkty dodatkowo oferują podłączenie USB oraz wsparcie dla dźwięku 7.1 i technologii Dolby Atmos.

Słuchawki Corsair HS35 v2 są wyposażone w 50-milimetrowe przetworniki, które wykorzystują magnesy neodymowe, co przekłada się na wagę produktu w okolicach 0,47 kg. Niestety, producent nie podaje pasma przenoszenia wspomnianych przetworników. Słuchawki są wyposażone w trwale przymocowany mikrofon, jednak Corsair nie udostępnia jego specyfikacji. Na tylnej części słuchawki znajduje się pokrętło do szybkiej zmiany głośności oraz mechaniczny przycisk do wyciszenia mikrofonu. Słuchawki oferują płynną regulację wysokości za pomocą materiałowej taśmy. Nauszniki wykonane są z tkaniny, co ma umożliwić komfortowe korzystanie z nich podczas długich sesji gry. Słuchawki są wyposażone w nieodłączany kabel audio o długości 1,8 metra, zakończony złączem jack 3,5 mm. Produkt będzie dostępny w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, czerwonym i niebieskim. Model HS35 v2 jest wyceniony na 39,99 funtów brytyjskich, co przekłada się na około 200 zł.

Nowy wariant HS35 SURROUND v2 nie różni się znacząco od wcześniej opisanego modelu. Wyróżnia go jednak adapter USB surround, który umożliwia uzyskanie symulowanego dźwięku 7.1 i wykorzystanie dźwięku w standardzie Dolby Atmos. Do zmiany parametrów dźwięku i korzystania z equalizera służy aplikacja Corsair iCUE. Słuchawki będą dostępne jedynie w kolorze czarnym i zostały wycenione na 49,99 funtów brytyjskich, co przekłada się na około 250 zł. Produkt będzie można zakupić od 25 kwietnia bieżącego roku.

