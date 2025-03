Test klawiatury Corsair K65 Plus Wireless - Bezprzewodowa, wygłuszona, posiada hot swap i nasmarowane przełączniki

Bezprzewodowe myszki to dzisiaj sprzęt niemalże powszechny, a przynajmniej systematycznie zyskujący coraz większą popularność. Sprawa z klawiaturami wygląda jednak inaczej, bowiem tutaj pozbycie się kabla nie stanowi priorytetu dla użytkowników. Nawet jeżeli myszka i klawiatura jest używana w dokładnie tych samych warunkach, to ogonek gryzonia z oczywistych względów drażni bardziej. Producenci starają się zmieniać nasze przyzwyczajenia, ale jeszcze sporo czasu upłynie, zanim pierwszym wyborem gracza będą klawiatury pokroju Corsair K65 Plus Wireless. Najnowsza propozycja amerykańskiej firmy bezsprzecznie jest solidna, aczkolwiek przynajmniej jeden z kluczowych elementów powinien zostać zrealizowany lepiej...

Autor: Sebastian Oktaba

Wbrew pozorom i powszechnym opiniom, klawiatura komputerowa jest urządzeniem stosunkowo skomplikowanym oraz występującym w zaskakująco wielu formatach. Znajdziemy modele pełnowymiarowe, pozbawione bloku numerycznego i miniaturowe, oferujące połączenie kablowe lub bezprzewodowe. Jednak to dopiero początek wyliczanki. Możemy bowiem wybierać między konstrukcjami z przełącznikami mechanicznymi, optycznymi, kombinacją powyższych lub membranowymi. Niektóre lepiej sprawdzają się podczas pisania, inne natomiast mają gamingowy charakter. Samych przełączników mechanicznym istnieją dziesiątki mających różne charakterystyki. Dochodzą jeszcze kwestie ogólnej funkcjonalności wynikającej z dodatkowych klawiszy, podświetlania, elementów wymiennych oraz oprogramowania. Podstawowym kryterium przy wyborze klawiatury powinien być jednak rodzaj przełączników i gabaryty urządzenia, mające największy wpływ na ogólne walory użytkowe.

Corsair Gaming K65 Plus Wireless, to nowa bezprzewodowa klawiatura mechaniczna, wykonana w formacie 75%. Posiada wytłumienie korpusu, fabrycznie smarowane przełączniki, hot swap i wielofunkcyjną rolkę.

Pierwsza bezprzewodowa klawiatura mechaniczna Corsair pojawiła się jeszcze w 2019 roku, wówczas będąc zupełną nowością dopiero przecierającą niełatwe szlaki. Model Corsair K63 Wireless TKL długo stanowił jedyny słuszny wybór w swojej kategorii, natomiast dzisiaj bezprzewodowe mechaniki posiadają w ofertach nawet drugorzędne firmy. W międzyczasie producent wprowadził do sprzedaży nisko-profilowego Corsair Gaming K100 AIR Wireless z blokiem numerycznym oraz Corsair K70 PRO Mini Wireless w rozmiarze 60%. Brakowało zatem czegoś pomiędzy, ale wspomnianą lukę wypełniono recenzowanym właśnie Corsair Gaming K65 Plus Wireless. Urządzenie wykonano w formacie 75%, czyli mniejszym od modeli TKL, mającym zapewnić wysoką mobilność oraz funkcjonalność. Pod względem zastosowanych rozwiązań to wysoko pozycjonowany model, jednak nie należący do absolutnego high-endu w portfolio Corsair, zarezerwowanego dla urządzeń z rodziny K70/100. Spójrzmy więc na specyfikację:

Corsair K65 Plus Wireless Endorfy Thock 75% ASUS ROG Azoth Wireless Wymiary 320 x 136 x 35 mm 326 x 136 x 42 mm 326 x 136 x 40 mm Waga 918 gramów 730 gramów 1019 gramów Format 75% 75% 75% Przełączniki Corsair MLX Kailh Box ASUS NX Typ przełączników Red Red / Black Red Hot Swap Tak Tak Tak Przyciski Macro - - - Podświetlenie RGB RGB RGB N-Key Rollover Tak Tak Tak Klawisze dodatkowe Rolka Rolka Rolka Podkładka - - - Odświeżanie 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz Połączenie USB / 2.4 GHz / BT USB / 2.4 GHz / BT USB / 2.4 GHz / BT Cena 699 zł 329 zł 929 zł

Corsair Gaming K65 Plus Wireless nie posiada przewodowego odpowiednika, ani nawet jakiegokolwiek pierwowzoru, będąc konstrukcją dotychczas nie występującą w ofercie producenta. Klawiatury 75% pojawiły się stosunkowo niedawno, dlatego dopiero zdobywają rynek pomiędzy TKL i Mini. Pod względem budowy, Corsair Gaming K65 Plus Wireless najbliżej od popularnego Endorfy Thock 75% Wireless, również posiadającego rolkę w prawym górnym rogu. Urządzenie może pracować w trzech trybach: przewodowym USB, 2.4 GHz z własnym nadajnikiem i Bluetooth, będąc kompatybilnym z wieloma systemami oraz konsolami. Sprzęt bazuje na autorskich przełącznikach Corsair MLX Red, które zostały fabrycznie przesmarowane, a dodatkowo zastosowano dwuwarstwowe wytłumienie korpusu i funkcję Hot Swap. Można powiedzieć, że otrzymujemy wszystko co potrzebne solidnej klawiaturze mechanicznej, a producent nareszcie wprowadził kilka rozwiązaniach jakich wcześniej brakowało.