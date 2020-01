HP Smart Tank 515. Drukuj ile chcesz - to tańsze niż myślisz

Czy drukarka za 800 zł może być tańsza od takiej z marketu za 100 czy 200 zł? Oczywiście, że może i to w dzisiejszym materiale postaramy się udowodnić. Oczywiście, nie będą to gusła usiłujące przekonać, że 100 zł to więcej niż 800 zł. Sprawdzimy nie cenę zakupu drukarki, ale całkowity koszt użytkowania w czasie mniej więcej trzyletniej eksploatacji urządzenia. To proste wyliczenia, które każdy może powtórzyć i sprawdzić czy są prawdziwe. Natomiast to, czego niestety nie da się policzyć, to wartość pomysłów, które przepadły, bo nigdy nie zaistniały w materialnej formie np. jako szkice. Wartość uśmiechu dziecka, z którym razem robiło się zabawki z szablonów z internetu. Nie da się też policzyć wartości lepszego humoru, w który wprawiają otaczające nas zdjęcia znajomych i rodziny.

Autor: Marek Konderski

Czy drukujesz tyle zdjęć i innych materiałów ile chcesz czy potrzebujesz? Najprawdopodobniej nie, bo każdemu zdążyło się już zakodować, że drukowanie jest drogie. Faktycznie dotąd było. Dlatego drukuje się tylko to, co jest niezbędne. A co gdyby druk był tańszy? W dodatku bez kombinowania, napełniania zasobników strzykawką, resetowania chipów itp. Wówczas najprawdopodobniej znacznie więcej zdjęć wykonywanych smartfonem trafiałoby na ściany mieszkań czy biurka. Dużo więcej kreatywnych pomysłów, które dziś odchodzą w zapomnienie ujrzałoby światło dzienne i przynajmniej z niektórych powstałoby coś fajnego. Niestety tego nie sprawdzimy, bo ich nie wydrukowaliśmy. Było za drogo.

Drukarki z wbudowanym fabrycznie systemem CISS udowadniają, że nie trzeba się już obawiać o wysokie koszty wydruków.

Czas to zmienić i postawić na naprawdę tani druk. Taki, który nie zrujnuje kieszeni i który zachęci do przelewania swoich pomysłów na papier zamiast kiszenia ich w nieskończoność w formie niezrealizowanych idei. Jednym z urządzeń, które mogą to zrobić jest drukarka (w zasadzie to urządzenie wielofunkcyjne - drukarka, skaner i ksero) HP Smart Tank 515. Jest to urządzenie należące do drugiej generacji urządzeń z wbudowanym CISS-em (więcej na ten temat na kolejnych stronach). W kwestii druku najlepiej jednak przemawiają cyferki, szczególnie te dotyczące kosztów druki, dlatego zaczniemy od konkretnych wyliczeń. Na początek jednak przedstawmy specyfikację naszego bohatera.

Urządzenie wielofunkcyjne: HP Smart Tank 515

Przeznaczenie produktu - Do domu i małego biura

Technologia druku - Atramentowa, kolorowa

Obsługiwane formaty nośników - A4, A6, B5, DL, formaty niestandardowe

Podajnik papieru - 100 arkuszy

Liczba podajników papieru - 1

Odbiornik papieru - 30 arkuszy

Szybkość druku w kolorze - do 5 str./min

Szybkość druku w mono - do 11 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku - 1200 x 1200 dpi

Szybkość skanowania - do 12 s

Szybkość kopiowania - do 10 str./min

Rozdzielczość skanowania - 1200 x 1200 dpi

Maksymalny format skanu - A4

Miesięczne obciążenie - 1000 str./miesiąc

Maksymalna gramatura papieru - 90 g/m²

WiFi - Tak dwuzakresowe (2,4 GHz oraz 5 GHz)

Interfejsy - USB, Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth

System stałego zasilania atramentem (CISS) - Tak

Liczba wkładów drukujących - 4

Szerokość - 448 mm

Wysokość - 158 mm

Głębokość - 373 mm

Waga - 5 kg



Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 515 z zasobnikami