Atomic Heart: Anihilation Instinct - pierwsze DLC już w drodze. Podstawowa odsłona gry również została wzbogacona

Od premiery gry pt. Atomic Heart minęły raptem cztery miesiące, a wydawca gry Focus Entertainment już udostępnił zwiastun pierwszego DLC. Materiał wideo zawiera gameplay z dodatku oraz datę jego premiery. Szczegółów dotyczących nadchodzącej produkcji mamy już całkiem sporo: otrzymamy dostęp do nowych lokacji, broni oraz umiejętności głównego bohatera. Udostępniono też aktualizację, która dodaje tryb New Game+ do podstawowej wersji.

Focus Entertainment ogłosił pierwszy dodatek do gry Atomic Hearts o nazwie Anihilation Instinct. Wraz ze zwiastunem DLC do podstawowej wersji gry zawitała nowa zawartość.

Mimo swego kontrowersyjnego tła, tytuł Atomic Hearts jest dość ciepło przyjętą produkcją, o czym świadczyć może średnia pozytywnych ocen na Metacritic wynosząca 75%, lub ocena 9/10 w serwisie Steam. Najnowszy dodatek będzie kontynuował fabułę zaraz po kulminacyjnym momencie z pierwszej odsłony. Dowiemy się więc, co stało się z dystopijnym światem, w którym przyszło nam walczyć ze zbuntowanymi robotami. Twórcy udostępnili nową lokację - Kompleks Mendelejewa, całkiem nowych przeciwników, którzy będą w stanie zmieniać swój kształt, a także dwie nowe bronie (Secateur do walki z dystansu oraz Klusha do walki wręcz). Rękawica głównego bohatera również doczeka się ulepszeń, ponieważ teraz przy jej pomocy będziemy mogli manipulować czasem. Wprowadzonej zawartości jest więc całkiem sporo.

Przy okazji pokazania zwiastuna DLC z elementami rozgrywki twórcy ogłosili, że podstawowa wersja gry otrzyma w darmowej aktualizacji najtrudniejszy tryb New Game+, który był mocno wyczekiwany przez wielu graczy. Osoby, które wykupiły przepustkę Atomic Pass (149,99 zł), będą mogły pobrać DLC za darmo. Atomic Heart jest dostępny na niemal wszystkich platformach (z małym wyjątkiem, jeśli chodzi o konsolę Nintendo Switch) i obecnie możemy go nabyć w niższej cenie. Wspomnieć można, że tytuł cały czas jest do dyspozycji w ramach subskrypcji Xbox Game Pass. Natomiast omawiany dodatek zadebiutuje 2 sierpnia bieżącego roku, ale twórcy nie spoczywają na laurach i już szykują następne.

