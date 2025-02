ASUS ROG Maximus Z790 Formula i ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WIFI II - opublikowano zdjęcia nowych płyt głównych

ASUS ma w swojej ofercie bardzo szeroką gamę płyt głównych. Regularnie dodaje do niej także nowe produkty. Niedawno pisaliśmy o ASUS ROG Maximus Z790 APEX Encore, który skierowany jest przede wszystkim do osób lubujących się w podkręcaniu. Teraz w sieci pojawiły się zdjęcia dwóch innych płyt głównych, czyli ASUS ROG Maximus Z790 Formula i ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WIFI II. Sprzęt dedykowany jest przede wszystkim procesorom Intel Raptor Lake Refresh.

ASUS przygotowuje się do premiery dwóch kolejnych płyt głównych. ROG Maximus Z790 Formula to sprzęt z górnej półki cenowej, zaś ROG Strix Z790-F Gaming WIFI II jest propozycją przystępniejszą.

Płyta główna ASUS ROG Maximus Z790 Formula to sprzęt w formacie ATX , który posiada dwa 8-pinowe konektory zasilające dla procesorów. Oczywiście nie oznacza to, że każdy użytkownik będzie musiał z obu skorzystać. To jednak rozwiązanie przydatne dla osób, które planują poważny overclocking i jest zalecane w przypadku sprzętu z tak wysokiej półki cenowej. Płyta oferuje cztery sloty na pamięć DDR5, która może pracować z szybkością przekraczającą 8000 MT/s. Całkowita obsługiwana ilość pamięci wynosi 192 GB. Użytkownicy mogą ponadto skorzystać z dwóch slotów PCIe x16. Płyta cechuje się rozwiązaniem ROG Water-Cooling Zone, które jest w praktyce fabrycznym blokiem wodnym. Można do niego podłączyć spersonalizowaną pętlę chłodzenia w celu zapewnienia jeszcze lepszego odprowadzania ciepła z sekcji zasilania. Sprzęt będzie dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i białym. Spodziewana cena na rynku amerykańskim waha się w granicach 700-800 dolarów, czyli 3000-3400 zł, ale na polskim rynku trzeba będzie doliczyć do tego między innymi podatek VAT.

Drugą propozycją jest ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WIFI II. To odświeżona wersja bardzo podobnego modelu, ale bez dopisku "II", jednak z kilkoma znaczącymi zmianami. Wśród nich wymienia się między innymi ulepszenia w zakresie układów wejścia i wyjścia, zoptymalizowane chłodzenie sprzętu oraz poprawki w wyglądzie i sekcji VRM. Niestety nie poznaliśmy żadnych bliższych szczegółów dotyczących specyfikacji tej płyty głównej. Zabrakło też dokładniejszych zdjęć. Jak podaje serwis WCCFTech, cena sprzętu powinna wynieść nieco powyżej 400 dolarów, co przekłada się na około 1700 złotych plus VAT. Choć jest to kwota bardziej przystępna niż w przypadku pierwszej z omawianych płyt głównych, to wciąż może być zaporowa dla wielu użytkowników. Premiera sprzętu spodziewana jest jeszcze w tym tygodniu. O widocznym także na pierwszym zdjęciu ASUS ROG Maximus Z790 APEX Encore pisaliśmy już kilkanaście dni temu.

