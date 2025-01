ASUS ROG Maximus Z790 APEX Encore – w sklepach pojawiła się nowa płyta główna przygotowana z myślą o overclockerach

Seria ASUS ROG Maximus to sprzęt z wyższego segmentu cenowego. Produkty te kierowane są zazwyczaj do entuzjastów sprzętowych. W tej grupie nie brakuje także overclockerów, którzy lubią wyciskać ze swojego sprzętu ostatnie soki. Płyta główna z dopiskiem APEX Encore, bazująca na chipsecie Intel Z790, będzie zapewne produktem przeznaczonym dla nich. Niestety, jak to zwykle bywa w przypadku topowych komponentów, trzeba przygotować się na wysoką cenę.

ASUS ROG Maximus Z790 APEX Encore to nowa płyta główna przeznaczona dla overclockerów. Nie jest jasne na razie do końca jasne, czym sprzęt będzie różnił się od standardowych płyt Z790 z dopiskiem "APEX".

Nowa płyta główna nie została jeszcze oficjalnie zaprezentowana przez ASUS-a, stąd próżno szukać poświęconej jej strony produktowej w serwisie internetowym tajwańskiej firmy. O istnieniu sprzętu wiemy jednak między innymi z norweskiego sklepu internetowego. Produkt zniknął już z oferty, więc była to z pewnością publikacja przedwczesna, jednakże serwisowi VideoCardz udało się uchwycić zrzut ekranu z ceną w euro. Płyta jest oczywiście dedykowana procesorom z podstawką LGA 1700. Oferuje dwa gniazda PCIe 5.0 x16 i posiada dwa sloty na pamięć DDR5-5600 (jest to z pewnością standardowa wartość MT/s, bez OC). Użytkownicy mogą też skorzystać z jednego złącza PCIe 5.0 na dysk SSD M.2 NVMe i czterech slotów PCIe 4.0, które także są dedykowane nośnikom półprzewodnikowym.

Biorąc pod uwagę nazwę nowej płyty, jest ona kierowana przede wszystkim do osób lubiących bawić się w podkręcanie. To właśnie w pierwszej kolejności z myślą o nich powstał sprzęt z dopiskiem APEX. Nie jest na razie do końca jasne, jakie dokładnie zmiany (lub dodatkowe cechy) będzie miał model Encore. Pewne jest, że obsłuży standard Wi-Fi 7. Wcześniej dyrektor chińskiego oddziału ASUS-a sugerował, że płyty główne APEX doczekają się w przyszłości ulepszeń sekcji zasilania. Pewne jest to, że za płytę trzeba będzie zapłacić pokaźną kwotę. Jeśli podana cena rzeczywiście się potwierdzi, to należy przygotować się na wydatek rzędu 840 euro. Nie wiadomo na razie, kiedy dokładnie nastąpi debiut rynkowy sprzętu, ale nastąpi to zapewne w nieodległej przyszłości.

Źródło: VideoCardz, Benchlife