ASUS nie produkuje już płyty głównej ROG MAXIMUS Z790 APEX. Entuzjaści mają jednak na co czekać

W listopadzie zeszłego roku do sklepów trafiła zaawansowana płyta główna ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX. To model stricte dla overclockerów próbujących wykrzesać z procesora dodatkową wydajność, o czym świadczy chociażby potężna sekcja zasilania. Rzecz tylko w tym, że od pewnego czasu model ten w zasadzie nie jest nigdzie dostępny. Na szczęście nie oznacza to, że producent o nim zapomniał. Do sprawy odniósł się Tony Yu.

Dyrektor generalny chińskiego oddziału firmy ASUS odpowiedział niedawno na pytania społeczności, a jedną z poruszonych kwestii była niedostępność płyty głównej ROG MAXIMUS Z790 APEX. Jak się okazuje, nie jest już ona produkowana, jednakże nie oznacza to, że najbardziej wymagający entuzjaści zostaną z niczym. Firma przygotowuje się aktualnie do wydania nowych modeli płyt głównych, które doczekają się kilku ulepszeń z myślą o nadchodzących procesorach Intel Raptor Lake Refresh. Jedną z nowych płyt ma być właśnie udoskonalona wersja modelu ROG MAXIMUS Z790 APEX.

Możemy spodziewać się, że nowa topowa płyta ASUS-a przyniesie obsługę standardu Wi-FI 7, a także kilka zmian w designie czy ulepszenia dotyczące np. sekcji zasilania lub możliwości zwiększania taktowań. Tony Yu zasugerował również, że w drodze może być nowa platforma ROG ze złączami zasilania umieszczonymi po drugiej stronie laminatu, aczkolwiek takie rozwiązanie raczej nie trafi na pokład modelu APEX. Tak czy siak, entuzjaści mają na co czekać. Warto przypomnieć, że za pomocą ostatniej wersji płyty ROG MAXIMUS Z790 APEX procesor Intel Core i9-13900K udało się "pogonić" aż do 9 GHz. Można oczekiwać, że nowy wariant umożliwi pobicie tego rekordu.

ASUS overclockers broke the 9 GHz barrier, smashing their own previous CPU frequency record.​



With that, the ROG Maximus Z790 Apex has 14 World Records, and 29 GFP scores, making it the Z790 record-breaking champion. @intel @IntelGaming pic.twitter.com/hVs4uJTqdb