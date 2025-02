Gigabyte planuje wydanie odświeżonych płyt głównych Z790 z oznaczeniem "X". Pojawią się też nowe modele z podstawką AM5

Jak wiemy, następna generacja procesorów Intela nie będzie zbyt rewolucyjna. Niebiescy szykują się jedynie do odświeżenia modeli Raptor Lake, co oznacza, że do sklepów trafią prawdopodobnie dobrze już znane jednostki z podbitymi taktowaniami i być może drobnymi zmianami w specyfikacji. Układy te będą działać na dotychczas wydanych już płytach głównych z zaktualizowanym BIOS-em, jednak nie oznacza to, że producenci nie wykorzystają ich premiery do prezentacji swoich nowych platform.

Data premiery i ceny nowych płyt głównych nie zostały jeszcze ujawnione, ale obecność na listach ECC sugeruje, że Gigabyte zaprezentuje nowe warianty już wkrótce.

Procesory Intel Raptor Lake-S nie doczekają się dedykowanej serii chipsetów, jednak z myślą o nich Gigabyte zamierza odświeżyć swoją ofertę wysokobudżetowych płyt głównych. Do bazy EEC (European Economic Community) trafiła właśnie lista platform ze specjalnym oznaczeniem "X". Warto przypomnieć, że już podczas targów Computex szersza publiczność miała okazje zapoznać się z modelami Z790 AORUS XTREME X i Z790 AORUS MASTER X, jednak teraz wygląda na to, że lista płyt z "iksem" będzie ostatecznie znacznie dłuższa. Trudno oczekiwać, by wiele różniły się od modeli bez tego dopisku - poza wsparciem dla wspomnianych chipów można oczekiwać np. obsługi sieci Wi-Fi 7 czy 10 GbE LAN. Jedynie pozycja YT PIONEER stanowi na ten moment dużą niewiadomą. Pełna lista nadciągających płyt Gigabyte z chipsetem Intel 700 prezentuje się następująco:



Z790 AORUS XTREME X

Z790 AORUS MASTER X

Z790 AORUS TACHYON X

Z790 AORUS ELITE X WIFI7

Z790 AORUS ELITE X AX

Z790 AORUS PRO X

B760M AORUS ELITE X AX

B760M YT PIONEER WIFI

Co ciekawe, drobnej aktualizacji doczekają się również niektóre modele płyt głównych z podstawką AMD AM5. Najważniejszą nowością wydaje się wprowadzenie modelu z oznaczeniem Arctic. Chociaż szczegółów na ten moment brak, to jednak jest prawdopodobne, że ta płyta będzie wyróżniać się białym laminatem. Oto lista nowych modeli z serii AMD 600:



X670 AORUS ELITE AX V2

X670 GAMING X AX V2

X670E AORUS ELITE AX

B650 AORUS ELITE AX V2

B650M AORUS ELITE AXE ARCTIC

B650M ELITE AX ARC

B650M GAMING WIFI

Źródło: VideoCardz, @momomo_us