Gigabyte UD-A620I-AX - pierwsza płyta główna Mini-ITX dla procesorów AMD Ryzen 7000

Od premiery chipsetu AMD A620 minęło już kilka długich tygodni. Jak dotąd ani ASUS, MSI czy ASRock nie wypuściły jednak taniej, miniaturowej płyty głównej z tym układem. Wydaje się jednak, że pojawienie się na rynku przynajmniej kilku takich platform jest zaledwie kwestią czasu. Podobno mają one zostać zaprezentowane już między czerwcem a lipcem, a najnowszy przeciek od VideoCardz tylko potwierdza, że debiut pierwszej płyty głównej A620 w formacie Mini-ITX jest już blisko.

Spekuluje się, że cena płyty głównej Gigabyte UD-A620I-X będzie oscylować w okolicach 100 dolarów, co w naszym kraju można oznaczać kwotę na poziomie 450 - 500 zł.

Poniżej możecie zobaczyć płytę Gigabyte UD-A620I-X, która poza niewielkimi gabarytami nie wyróżnia się w zasadzie niczym specjalnym. To prosta konstrukcja dla osób dysponujących nie tylko małą obudową, ale również ograniczonym budżetem. Na pokładzie znaleźć można dwa sloty na pamięć RAM DDR5, pojedyncze złącze PCIe 4.0 x16, dwa gniazda SATA, złącze M.2 z dołączonym radiatorem, a także zintegrowany system WiFi-AX oraz port Ethernet. Jeśli zaś chodzi o zasilanie, całość wymaga podpięcia złączy 24+8-pin.

Spekuluje się, że cena płyty głównej Gigabyte UD-A620I-X będzie oscylować w okolicach 100 dolarów, co w naszym kraju można oznaczać kwotę na poziomie 450 - 500 zł (po dodaniu podatków). Można liczyć, że w najbliższej przyszłości doczekamy się podobnych budżetowych konstrukcji od innych producentów. Warto jednak pamiętać, że - podobnie jak UD-A620I-X - raczej nie będą to modele przeznaczone do obsługi procesorów Ryzen 7000 o wysokim współczynniku TDP. Nie ma też co liczyć na opcje dotyczące overclockingu czy wsparcie dla standardu PCIe 5.0.

Źródło: VideoCardz