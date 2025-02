AMD Ryzen 7 5700 i Ryzen 3 5100 - Gigabyte potwierdza nowe procesory Cezanne bez zintegrowanej grafiki

Platforma AM4 jest już dosyć wiekowa i AMD raczej nie wyda na nią stricte nowych rozwiązań, jednak nie oznacza to, że Czerwoni będą koncentrować się już tylko na kolejnych jednostkach Zen 4 przeznaczonych na płyty AM5. Przykład Ryzena 5 5600X3D pokazuje, że producent nadal zamierza wydawać kolejne modele z poprzedniej generacji. Co więcej, w przyszłości możemy spodziewać się dwóch "nowych" procesorów z wysłużonej już serii 5000.

Wystarczy rzut oka na specyfikacje i od razu widać, że Ryzen 7 5700 będzie spisywał się niemal tak samo jak model 5700G. Ryzen 3 5100 będzie natomiast osiągał podobne wyniki do modelu 5300G.

Jak potwierdza strona internetowa firmy Gigabyte, w drodze są już takie jednostki, jak Ryzen 7 5700 oraz Ryzen 3 5100 (Cezanne, 7 nm). Ich specyfikacja nie zachwyci jednak entuzjastów, bowiem w wielu zastosowaniach modele te będą wolniejsze od popularniejszych wariantów Vermeer. Pierwszy z wymienionych Ryzenów zaoferuje 8 rdzeni i 16 wątków, taktowanie Boost do 4,6 GHz oraz tylko 16 MB pamięci cache L3. Ryzen 3 5100 to natomiast 4-rdzeniowa/8-wątkowa jednostka rozpędzająca się do 4,2 GHz, która posiada 8 MB pamięci cache L3.

Warto dodać, że oba wspomniane procesory będą wyróżniały się współczynnikiem TDP na poziomie 65 W oraz brakiem zintegrowanej grafiki. Wydajność tych układów nie jest trudno przewidzieć - wystarczy rzut oka na specyfikacje i od razu widać, że Ryzen 7 5700 będzie spisywał się niemal tak samo jak model 5700G. Ryzen 3 5100 będzie natomiast osiągał podobne wyniki do modelu 5300G. Pozostaje nam więc już tylko czekać na pojawienie się tych procesorów w sklepach, co powinno wydarzyć w ciągu kilku najbliższych tygodni.

