ASUS ExpertBook B1 B1502CBA z Intel Core i3-1215U - Test laptopa, który po wakacjach powinien trafić do czwartoklasistów

Jakiś czas temu opublikowano listę kilku modeli laptopów, które jesienią tego roku powinny (wszystko się jeszcze może zdarzyć) trafić po raz pierwszy do uczniów, którzy od września rozpoczną naukę w czwartej klasie. W ramach Krajowego Planu Odbudowy, wprowadzono bowiem pomysł by od 2023 roku co roku kolejni uczniowie klas czwartych otrzymywali notebooka w określonej kwocie, a który będzie wykorzystywany przede wszystkim do nauki. Jednym z najchętniej przeglądanych modeli jest ASUS ExpertBook B1 B1502CBA, który oferuje jedną z ciekawszych specyfikacji względem konkurencyjnych modeli. A przynajmniej na papierze, niemniej postanowiliśmy sprawdzić co tak naprawdę oferuje sprzęt tajwańskiej firmy. W trakcie testów okazało się, że przykładowo niska wydajność zintegrowanego układu graficznego jest jednym z najmniejszych problemów. ASUS ExpertBook B1 B1502CBA kuleje w podstawach oferowanej specyfikacji.

Autor: Damian Marusiak

ASUS ExpertBook B1 B1502CBA to jeden z najbardziej podstawowych modeli (tzw. Essential) z biznesowej linii notebooków tajwańskiego producenta. Oparte są na procesorach Intela, obecnie głównie na 12. generacji Alder Lake-U oraz 13. generacji Raptor Lake-U. Propozycja, która powinna trafić w ręce części uczniów klasy czwartej, korzysta z procesora Intel Core i3-1215U, 8 GB pamięci RAM, 512 GB magazynu danych (SSD) oraz zainstalowanego systemu Windows 11 Pro (i to jest warte pochwały). Wizualnie sprzęt prezentuje się całkiem nieźle, trafiając w gusta osób preferujących bardziej minimalistyczne podejście do wyglądu komputerów przenośnych.

ASUS ExpertBook B1 B1502CBA to jeden z laptopów, które najprawdopodobniej jesienią trafią do części uczniów klas czwartych. My natomiast już teraz sprawdzamy, jak urządzenie sprawdza się na co dzień.

Notebook ASUS ExpertBook B1 B1502CBA wykorzystuje procesory Intel Alder Lake-U, które są drugą generacją (po Intel Lakefield), w której znajdziemy hybrydową architekturę x86. Procesory 12. generacji używają dwóch typów rdzeni - Performance (architektura Golden Cove), gdzie znacząco przebudowano rdzeń, wprowadzając największe zmiany od czasu prezentacji po raz pierwszy rdzenia x86 Skylake (6. generacja Intel Core). Rdzenie Performance są dodatkowo wspomagane przez bardziej energooszczędne rdzenie Efficient - oferują one IPC na poziomie rdzenia x86 z 10. generacji Comet Lake, jednocześnie pobierając zauważalnie mniej energii w porównaniu do dużych rdzeni Performance. W testowanym modelu znajdziemy 6-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor Intel Core i3-1215U ze zintegrowanym układem graficznym Intel UHD Graphics. Współczynnik Processor Base Power w modelu ASUS ExpertBook B1 B1502CBA wynosi 15 W, z kolei Max Turbo Power to już 55 W.

Procesor Intel Core i3-1215U został sparowany ze zintegrowanym układem graficznym Intel UHD Graphics w wersji z 64 blokami EU, opartymi na architekturze Xe-LP. Jest to zatem tylko nieco obcięta wersja Intel Iris Xe Graphics z 80 EU, które często widzimy w procesorach z serii Intel Core i5. Liczba 64 EU wskazuje również na obecność 512 procesorów strumieniowych. Zintegrowany układ graficzny, w tym konkretnym przypadku, został połączony z 8 GB pamięci RAM DDR4, działającej w trybie jednokanałowej (Single Channel). Z dalszych informacji warto wspomnieć o tym, że ASUS ExpertBook B1 B1502CBA oferuje 36-miesięczną gwarancję typu On-site, co nie jest zbyt często spotykane w notebookach w cenie około 3000 złotych. To kolejny duży plus urządzenia, który ma służyć w dłuższej perspektywie czasu uczniom.