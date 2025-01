Wyłączamy tryb Turbo Boost w laptopach z procesorem Intel Core i9-13900HX. Porównanie temperatur i wydajności w grach

W testach notebooków, zwłaszcza tych do gier, bardzo często narzekamy na wysokie temperatury procesorów czy wysoki pobór mocy (zwłaszcza Intela). Z drugiej strony połączenie Intela oraz NVIDII daje bardziej niż satysfakcjonujące wyniki w grach, nie tylko w rozdzielczości Full HD, ale i w wyższych. Co jednak, gdybyśmy zdecydowali się wyłączyć Turbo Boost w takim procesorze? Jak bardzo wpłynęłoby to na wydajność, temperatury, pobór mocy platformy a nawet i głośność pod obciążeniem? Postanowiliśmy to sprawdzić na przykładzie bardzo wydajnego układu Intel Core i9-13900HX w dwóch kompletnie odmiennych notebookach, różniących się nie tylko obudową ale i zastosowanym układem graficznym. Wyniki mogą okazać się co najmniej zaskakujące. Nie pozostaje mi nic innego jak zachęcić do lektury.

Autor: Damian Marusiak

Technologia Turbo Boost pozwala procesorom pracować z wyższą częstotliwością taktowania w porównaniu do podstawowej specyfikacji danego układu. To, jakie w rzeczywistości będzie to podbicie taktowania, w dużej mierze uzależnione jest od określonych limitów mocy w danym notebooku (jeśli mówimy o mobilnych układach rzecz jasna). Wiele nowych procesorów ma w laptopach bardzo mocno podbijane owe limity, w skrajnych przypadkach potrafią one przekraczać nawet 200 W. O ile takich limitów nigdy nie zobaczymy w grach, tak jak w wymagających aplikacjach będzie to jak najbardziej możliwe. Im wyższe Turbo (a więc i wyższe limity mocy pozwalające na osiągnięcie wyższych częstotliwości), tym wyższy pobór mocy całej platformy oraz wyższe temperatury procesorów.

Intel Core i9-13900HX to bardzo wydajny procesor do gier, przygotowany z myślą o notebookach. Na przykładzie dwóch laptopów - Acer Predator Helios 18 oraz Lenovo Legion Pro 5i-16, sprawdzamy jak wyłączenie trybu Turbo Boost wpływa na wydajność w grach, temperatury oraz pobór mocy. Procesor został tutaj sparowany z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU oraz NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU.

W komentarzach pod różnymi testami przewijały się wpisy dotyczące możliwości wyłączenia Turbo Boost w celu poprawy kultury pracy czy obniżenia temperatur. Postanowiliśmy zatem to sprawdzić, tym bardziej że byłem bardzo ciekawy, jakie wyniki zostaną osiągnięte przez procesor Intel Core i9-13900HX. Mowa zatem o praktycznie topowym układzie 13. generacji Raptor Lake-HX, którego znajdziemy w wielu high-endowych notebookach do gier. W ramach testów wypożyczyliśmy dwa notebooki z tym samym CPU, ale z innymi układami graficznymi. Pierwszy to Acer Predator Helios 18 z NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU. Drugim jest Lenovo Legion Pro 5i-16 z NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU. Dwa kompletnie odmienne GPU o różnej wydajności da klarowną odpowiedź, ile stracimy a ile zyskamy na takiej modyfikacji procesora.

Procesor Intel Core i9-13900HX zbudowany jest na bazie 8 rdzeni Performance (z obsługą Hyper Threading) oraz 16 rdzeni Efficient (bez obsługi wielowątkowości). Z tego względu mowa o układzie 24-rdzeniowym i 32-wątkowym. Procesor oferuje także przebudowany podsystem pamięci cache, oferując m.in. 36 MB pamięci cache L3 oraz 32 MB cache L2. W przypadku taktowania rdzeni, inne parametry zostały określone dla rdzeni P oraz inne dla rdzeni E. W przypadku rdzeni Performance, zegar bazowy wynosi 2,2 GHz z możliwością zwiększenia do maksymalnie 5,4 GHz w trybie Turbo Boost 2.0. Jeśli chodzi o rdzenie Efficient, to ich zegar podstawowy wynosi 1,6 GHz z możliwością automatycznego zwiększenia do maksymalnie 3,9 GHz. Po wyłączeniu Turbo Boost, układ będzie pracował w obu notebookach z zegarem odpowiednio 2,1 GHz dla P-Core oraz 1,6 GHz dla E-Core. Testy wydajności przeprowadzano zarówno w grach (tych mniej i tych bardziej uzależnionych od CPU), a także w kilku programach. Nie brakuje oczywiście weryfikacji temperatur, głośności oraz poboru mocy - tutaj obie platformy były wygrzewane w grze Cyberpunk 2077, który idealnie sprawdza się w zadaniu.