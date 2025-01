Assassin's Creed Nexus VR - gra z uniwersum w wirtualnej rzeczywistości z datą premiery i materiałem z rozgrywki

Początek przyszłego miesiąca przyniesie nam przede wszystkim nową odsłonę asasyńskiego uniwersum - Mirage. Po lekkim przesycie, jaki gracze zaczęli odczuwać w kontekście najnowszej formuły długowiecznej serii, ma nastąpić swojego rodzaju powrót do przeszłości, nawiązujący do pierwszych odsłon. Ale to bynajmniej niejedyna pozycja planowana przez firmę na październik. W drodze jest także gra przeznaczona na urządzenia obsługujące technologię wirtualnej rzeczywistości.

Assassin's Creed Nexus VR pojawi się 16 listopada i pozwoli nam wcielić się w trójkę bohaterów serii: Ezio Auditore, Connora i Kassandrę.

Przynajmniej na okolice premiery Assassin's Creed Nexus VR pojawi się na dość zawężonej liczbie sprzętów. W tytuł zagrają jedynie posiadacze gogli Meta Quest 2, Meta Quest 3, a także Meta Quest Pro. I choćby z samego tego tytułu trudno określać ten ruch Ubisoftu jako coś więcej niż przystawkę do ich głównego jesiennego dania, czyli Assassin's Creed Mirage, które pojawi się na rynku półtora tygodnia wcześniej. Tak czy inaczej, mimo wszystko warto choć przyjrzeć się temu, co prezentują - w końcu mówimy to o parkourze w VR.

Jeśli chodzi o fabularne tło, twórcy ponownie wykorzystują motyw Abstergo Industries - twórców Animusa, machiny pozwalającej na nowo przeżywać wspomnienia przodków. Tym razem korporacja będzie starała się wykorzystać starożytną technologię do własnych celów. To rzecz jasna pretekst do "odkopania" trojga dobrze nam znanych indywidualności: bodaj najpopularniejszego z asasynów Ezio Auditore da Firenze, bohatera trzeciej części serii Connora Kenwaya oraz Kassandrę z Assassin's Creed Odyssey. Można to potraktować jako swojego rodzaju bonus dla fanów, mogących ponownie wcielić się w znane dobrze sylwetki.

Źródło: IGN (Youtube)