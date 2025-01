Assassin's Creed Mirage nie ograniczy się na premierę wyłącznie do jednej techniki upscalingu obrazu

Kilka dni temu Ubisoft ujawnił oficjalne wymagania sprzętowe gry Assassin’s Creed Mirage. Nie są one zbyt wygórowane, choć nie ma oczywiście pewności, jak w praktyce gra będzie działała na danym komputerze. Uwagę zwraca też z pewnością optymalizacja pod sprzęt Intela. Wiele wskazywało na to, że jedyną dostępną techniką upscalingu obrazu będzie XeSS. Na szczęście przypuszczenia te w praktyce nie zrealizują się i otrzymamy alternatywy.

Ubisoft zaktualizował swój komunikat odnośnie wymagań sprzętowych Assassin's Creed Mirage. Gra ma otrzymać na premierę także obsługę technik NVIDIA DLSS i AMD FSR.

Oficjalny komunikat Ubisoftu został zaktualizowany o informację, że najnowsza część znanej serii zaoferuje obsługę aż trzech technik upscalingu obrazu. Oprócz Intel XeSS, można liczyć także na wsparcie dla NVIDIA DLSS oraz AMD FSR. W przypadku techniki spod znaku "zielonych" mowa jednak najprawdopodobniej wyłącznie o Super Resolution. Nie ma bowiem wzmianki, żeby gra obsługiwała także Frame Generation, czyli DLSS 3. Biorąc pod uwagę stonowane wymagania sprzętowe Assassin’s Creed Mirage, nie powinno to być jednak znaczącym problemem (przynajmniej dla graczy, którzy celują w 60 FPS-ów).

Informacja obsłudze innych technik upscalingu niż Intel XeSS cieszy, ponieważ nie jest to ostatnio standardem. Często zdarza się, że gra debiutuje ze wsparciem wyłącznie dla jednego rozwiązania. Tak wyglądało to w przypadku niedawnej premiery Starfielda, który oferował na start jedynie AMD FSR 2. Problem na szczęście rozwiązali szybko moderzy, a sama Bethesda zapowiedziała, że w niedalekiej przyszłości oficjalnie zaimplementuje do gry NVIDIA DLSS. W interesie graczy jest to, żeby do poszczególnych produkcji na premierę trafiały wszystkie trzy techniki upscalingu, ale realia są niestety dalekie od ideału.

